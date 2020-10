L’Australienne Tia-Clair Toomey a participé aux Jeux Reebok CrossFit 2020 en tant que recordman de la plupart des championnats de la division féminine. Elle voulait remporter son quatrième titre et consolider son héritage, et c’est exactement ce qu’elle a fait de manière dominante. Toomey a remporté neuf des 12 épreuves et a encore prolongé sa séquence historique.

Toomey a remporté un tour de victoire lors de la longue et brutale séance d’entraînement de l’Atalanta. Cet événement consistant en une course d’un mile, 100 push-ups de poirier, 200 squats à une jambe, 300 pull-ups et une autre course d’un mile était la dernière occasion pour Kari Pearce et Haley Adams de se battre pour la dernière place sur le podium tandis que la double championne Katrin Davidsdottir a consolidé sa deuxième place. Toomey a suivi le rythme de son compatriote Mat Fraser tout au long de l’événement, puis ils ont levé les bras ensemble en signe de triomphe en franchissant la ligne d’arrivée.

Alors que Toomey a remporté son quatrième titre, la double championne de Davidsdottir est revenue sur le podium pour la quatrième fois. Elle a terminé à la deuxième place et a présenté son retour d’une blessure au dos. Kari Pearce, une compétitrice chevronnée, a remporté l’épreuve finale et a devancé Adams pour assurer la dernière place et son premier voyage sur le podium.

Tout comme son partenaire d’entraînement à Fraser, Toomey a commencé sa carrière avec deux médailles d’argent consécutives. Elle a surpris tout le monde en terminant juste derrière Davidsdottir en 2015, sa saison recrue, puis s’est battue à nouveau avec son camarade NO BULL en 2016, ratant l’or de seulement 11 points. Toomey est revenue aux CrossFit Games en 2017 à la recherche de la rédemption, et elle a atteint son objectif. Elle a battu sa compatriote australienne, Kara Saunders, par seulement deux points et a remporté la première médaille d’or de sa carrière.

Toomey est entrée dans la saison 2018 avec beaucoup plus de battage médiatique compte tenu de ses trois précédents voyages sur le podium, et elle a répondu avec sa meilleure performance à ce jour. Elle a accumulé un avantage considérable tout au long du week-end et a terminé les Jeux avec une avance de 64 points sur la deuxième place. Avec cette victoire, Toomey n’est devenue que la troisième femme à remporter deux CrossFit Games, rejoignant Annie Thorisdottir et Davidsdottir.

L’Australienne est entrée aux Jeux de 2019 avec l’opportunité de devenir la première femme à remporter trois titres au cours de sa carrière. Toomey a montré qu’elle était prête à relever ce défi et a réalisé une autre performance dominante. Elle a remporté cinq épreuves et a terminé le week-end avec sa plus grande marge de victoire, 195 points.