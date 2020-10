Les médias sociaux sont tout sauf impressionnés après que la fille du président Donald Trump, Tiffany Trump, ait fait la une d’un événement «Trump Pride» à Tampa ce week-end. Après que des séquences vidéo de l’événement aient été diffusées sur Twitter, le nom de Tiffany a suivi la tendance mardi matin sur la plate-forme alors que les gens réagissaient au clip.

Dans le clip de deux minutes, on pouvait voir Tiffany monter sur scène sur l’air de “I Gotta Feeling” des Black Eyed Peas, agitant ses mains et envoyant des baisers à la foule. Commençant son discours en déclarant «c’est un tel honneur de pouvoir être ici et de parler honnêtement, honnêtement et avec mon cœur», Tiffany a déclaré qu’elle savait «ce en quoi mon père croit», ajoutant que «avant la politique, il soutenu les gais, les lesbiennes, la communauté LGBQIA +. ” Comme beaucoup l’ont souligné, Tiffany a notamment omis le «T», pour transgenre, dans l’acronyme LGBTQ.

La fille, il ne sait rien de la représentation d’une communauté dont il ne sait rien 💛 pic.twitter.com/uLkl5RhbO4 – Louis Virtel (@louisvirtel) 20 octobre 2020

Elle a poursuivi en déclarant que sur les réseaux sociaux, les gens «voient ces mensonges fabriqués» à propos de son père concernant ses opinions sur la communauté LGBTQ + et les droits LGBTQ +. Elle a dit que les gens lui demandaient «comment soutiendriez-vous votre père». Elle a dit que son père “vous a toujours soutenu tous”. Elle a également réfléchi aux inquiétudes qu’elle avait lorsque son père a décidé de se présenter à la présidence en 2016 “sur la base” de la façon dont les vues passées du parti républicain “étaient peut-être envers cette communauté”. Elle a dit que son père “ne peut pas être acheté” et qu’il ne “laissera personne changer d’avis”.

Son discours, ainsi que le fait général qu’elle organisait un rassemblement dans le but de recueillir des votes de la communauté LGBTQ +, ont immédiatement suscité une discussion sur Twitter. Le nom de Tiffany est même devenu une phrase à la mode sur l’estrade mardi matin. Continuez à faire défiler pour voir ce que les gens disent.

La communauté LGBTQ + regarde le discours ivre de Tiffany Trump à Trump Pride pic.twitter.com/Eo4R4eSAmW – khoi (@KhoiXBui) 20 octobre 2020

Je n’ai pas réussi à dépasser les 20 premières secondes de la vidéo de Tiffany Trump. pic.twitter.com/5tJKmWZ0BZ – Graciaxxl (@graciaxxl) 20 octobre 2020

Selon le site Web de l’événement, Trump Pride est une «coalition diversifiée dédiée à la réélection du président Trump», qui est «le premier président à commencer sa présidence en faveur de l’égalité du mariage».

«Le président Donald J. Trump est le seul président à soutenir ouvertement la communauté LGBT depuis son premier jour au pouvoir. Le président Trump est solidaire des citoyens LGBT en soutenant et en adoptant des politiques et des initiatives qui protègent le bien-être et la prospérité de tous les gays, lesbiennes, Américains bisexuels et transgenres », lit-on sur le site. “Grâce à son plan audacieux pour mettre fin à l’épidémie de VIH à sa campagne mondiale de dépénalisation de l’homosexualité dans les 69 pays où elle est illégale, le président Trump a prouvé qu’il était un ardent défenseur de la communauté LGBT tant au pays qu’à l’étranger.”

Voir Tiffany Trump essayer d’étiqueter son père, quelqu’un qui a interdit aux personnes transgenres de servir dans l’armée, a essayé de changer la définition légale du genre et a travaillé pour permettre aux personnes LGBTQ d’être discriminées, en tant qu’allié LGBTQ me fait ramper la peau en tant que Personne LGBTQ. – 🏳️‍🌈 14 jours 💕 #BidenHarris 💛 🐝 🥁 (@Burkmc) 20 octobre 2020

Contrairement à Tiffany Trump, nous savons à quel point son père et ses politiques sont dangereux pour la communauté LGBTQIA. Voici votre rappel quotidien à #VoteProud‼ ️ pic.twitter.com/FNnnBPYAGp – Captain Jordy (@ J_Mei21) 20 octobre 2020

Comme beaucoup l’ont souligné, le président a eu une relation particulièrement difficile avec la communauté LGBTQ +, en grande partie en raison de son annulation des protections LGBTQ. Selon un rapport récent, environ un tiers des plus de 50 juges des tribunaux de circuit nommés par le président Donald Trump depuis son entrée en fonction ont “une histoire démontrée de préjugé anti-LGBTQ”.

Qu’est-ce que c’est que cette connerie? Il y a aussi environ 12 personnes dans la salle. De plus, je ne suis plus convaincu qu’Eric Trump est le plus stupide d’entre eux. C’est une course serrée. pic.twitter.com/soqGBBwVNN – Dana Goldberg (@DGComedy) 20 octobre 2020

Tiffany Trump est ce qui se passe lorsque Miley Cyrus se déguise en Ivanka pour Halloween. https://t.co/i2aFzzwHss – Angelina Burnett (@Beckylooo) 20 octobre 2020

Réagissant à l’événement Trump Pride, Equality Florida Action, Inc., un groupe de défense des droits civiques LGBTQ en Floride, l’a qualifié de simulacre «désespéré et cynique». Dans une déclaration, le groupe a condamné les tentatives de la campagne Trump de déguiser leur bilan odieux sur les questions LGBTQ en organisant une série d’événements désespérés de dernière minute ‘Trump Pride’. “

C’est peut-être le pire discours que j’aie jamais vu. pic.twitter.com/5wWDXMXRBA – Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) 20 octobre 2020

* Voit Tiffany Trump tendance * * Voir la vidéo * Moi: pic.twitter.com/TFvAWc3F2S – Julio Angel Ortiz (@jaowriter) 20 octobre 2020

“Donald Trump est le pire président que la communauté LGBTQ ait jamais vu”, a déclaré Nadine Smith, directrice exécutive d’Equality Florida Action, Inc., dans un communiqué. “Cet événement est une tentative pathétique de cacher son bilan épouvantable et il ne trompe personne. Nous sommes fatigués des mensonges de Trump et notre communauté comprend qu’un deuxième mandat serait dévastateur.”

OMG!!! Tiffany est en compétition pour le pire enfant Trump de ces 14 derniers jours !!! #ByeTiffany pic.twitter.com/w6TbxCw0gF – Ben Meiselas (@meiselasb) 20 octobre 2020

#LGBTQ Tiffany … vous avez oublié le t … #tiffanytrump – Courtney Stodden (@CourtneyStodden) 20 octobre 2020

Dans sa déclaration, Smith a poursuivi en abordant l’approbation d’Egalité Florida Action, Inc. de Biden, déclarant: «Notre approbation d’un billet Biden-Harris témoigne des graves enjeux de cette élection. Le moment est venu d’élire Joe Biden et nous sommes prêts à lui offrir une victoire en Floride. “

. @ TiffanyATrump Si votre père soutient les communautés #LGBTQ, pourquoi a-t-il utilisé les ordres présidentiels pour dire qu’ils ne pouvaient pas servir dans l’armée? Ces 3 dernières années, il a tout fait pour leur enlever leur voix et les lois que #Obama leur avait imposées. @GeorgetownLaw devrait être si fier de vous! PAS https://t.co/vVsYmvF7qU – JCPLLCNYC-VOTE 2020 (@jcpllcnyc) 20 octobre 2020

Tiffany Trump a dirigé un petit rassemblement dans lequel elle a affirmé avoir des amis gays et a éliminé le T des LGBTQ. Juste au moment où je pensais que je ne pourrais pas détester davantage les atouts – Paul Rudnick (@PaulRudnickNY) 20 octobre 2020

S’exprimant sur l’événement dans une déclaration obtenue par South Florida Gay News, l’avocate des droits civiques Michele Rayner a déclaré que “Trump est délirant s’il pense qu’il peut passer trois ans à attaquer nos droits, puis se retourner et demander notre vote.” Rayner est la première femme queer noire élue à la Chambre des représentants de Floride.

“Agiter un drapeau arc-en-ciel pendant un après-midi ne signifie rien après que son administration a nommé des dizaines de juges anti-LGBTQ devant les tribunaux fédéraux, a codifié la discrimination contre les Américains transgenres et se bat pour annuler la loi sur les soins abordables et ses protections pour notre communauté”, a ajouté Rayner .

Parce que rien ne dit plus de fierté LGBTQ + que… Tiffany Trump ??? https://t.co/kN3TMxVGN9 – Inscrivez-vous pour voter !! (@thee_finfrock) 18 octobre 2020

Si #TrumpPride était une chose, vous imagineriez qu’ils auraient pu obtenir un membre réel de la communauté LGBTQ + plutôt que Tiffany Trump. Tout ce qu’ils font, c’est trotter son écurie d’enfants à ces divers événements. – 🎃Jordan🎃 (@LegitimateGeek) 20 octobre 2020

Brandon Wolf, responsable des relations avec les médias pour Equality Florida, a déclaré: “Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fatigué de cette pathétique grippe. Notre combat pour l’égalité – celui que nous devons mener contre vous – n’est pas à vous graphiques de campagne collants. Retirez vos mains de nos droits et arrêtez d’essayer de nous gaspiller. “

