Le directeur des courses des propriétaires de Tiger Roll craint que “l’âge ne rattrape” le cheval légendaire, qui a été arrêté vendredi lors de la Glenfarclas Cross Country Handicap Chase.

Le long métrage de Cheltenham a été présenté comme une revanche entre le double héros du Grand National Tiger Roll et Easysland, qui l’a battu au Festival en mars.

Cependant, dès le début, Tiger Roll n’a jamais semblé heureux, avec Robbie Power, chevauchant la charge de Gordon Elliott pour la première fois, se traînant sur le premier circuit et le tirant finalement juste après la mi-course.

Power a déclaré: «Il ne voyageait jamais et il n’a jamais eu de coupure à aucune de ses clôtures.

“Je l’ai tiré car il n’avait aucune sorte de rythme.”

Eddie O’Leary, directeur des courses pour les propriétaires de Tiger Roll, Gigginstown House stud, a déclaré: “De toute évidence, c’est décevant, mais je dirais que l’âge le rattrape un peu et cela pourrait en être le premier signe.

“Il ne semblait pas apprécier ça et il ne voyageait jamais aussi bien. C’était une très mauvaise course et nous devrons voir comment il va. J’espère qu’il va bien, c’est l’essentiel. Nous allons l’avoir. revenir et regrouper et voir ce qui se passe.

«Il va falloir réajuster son classement, c’est fou. Ça a toujours été fou, mais maintenant c’est complètement fou. Bien sûr, tu le ferais (le retirer s’il court encore comme ça).

“C’était une très mauvaise course et bien sûr vous y penseriez, mais il semble heureux et Gordon était heureux d’aller là-bas. Le feu semble toujours être allumé, mais c’était une très mauvaise course. S’il a couru à nouveau aussi mal. vous seriez certainement en train de tirer des souches. “