Tiger Woods est le champion en titre des Masters et est entré dans le tournoi de 2020 à la recherche d’une répétition. Cependant, des luttes sur un trou particulier peuvent avoir potentiellement perturbé sa quête de revêtir la veste verte pour la sixième fois. Woods a envoyé sa balle dans l’eau trois fois au 12e trou.

Woods est monté au 12e, un Par 3, et a cherché à trouver le trou tôt. Cependant, un coup a rebondi sur le bord du green, a dévalé une colline et a atterri dans l’eau. Il a essayé à nouveau et a effectivement envoyé sa balle sur le green, mais elle a également roulé en bas de la colline et dans l’eau. Le troisième tir d’eau a eu lieu quand il a envoyé sa balle voler hors d’un bunker de l’autre côté du trou. La balle a traversé le green et est entrée dans l’eau.

Woods est entré dimanche dans le top 10. Il avait l’espoir de réussir et d’organiser un grand retour. Cependant, il a terminé le trou Par 3 avec un total de 10 coups. Woods avait une fiche de -3 à l’entrée du 12e trou mais est reparti à +7.

“Ce mec doit prendre sa retraite. J’adore le tigre et il a fait du golf. Mais son dos est juste surélevé. Il obtient quelques tournois en bonne santé par an … il a prouvé qu’il était l’un des meilleurs golfeurs 1-2 de tous les temps. Ça craint de le voir marcher avec précaution et plier chaque trou “, a commenté un fan dimanche matin. Plusieurs autres se sont joints et ont exprimé leur tristesse à propos des erreurs du 12e trou.

Avec les erreurs sur le trou, connu pour les vents tourbillonnants, Woods a essentiellement confirmé qu’il ne gagnerait pas sa sixième veste verte. Maintenant, il y a des questions sur qui terminera la ronde finale à Augusta National en tant que champion. Dustin Johnson a une avance constante sur la compétition, avec une note de -17 au total. Cependant, Cameron Smith est juste derrière à -15.