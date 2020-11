Dimanche après-midi, le Masters 2020 s’est terminé avec Dustin Johnson comme vainqueur. Le golfeur le mieux classé au monde a établi un nouveau record avec un score de 268 sur les quatre rondes tout en terminant 20 coups sous la normale. Le champion en titre de Tiger Woods était sur place pour la performance et il a offert ses félicitations au premier champion.

Woods a publié une photo sur Twitter après la fin du tournoi. Il s’est montré en train de mettre la veste verte emblématique sur Johnson et d’accueillir le champion 2020 dans le club exclusif. Woods a également pris le temps de plaisanter sur le prochain dîner des champions. En tant que vainqueur en titre du Masters, Johnson devra organiser un festin pour ses camarades champions à leur retour à Augusta National.

On dirait que nous avons des sandwichs pour le dîner des champions de l’année prochaine! Félicitations @DJohnsonPGA et bienvenue au club. pic.twitter.com/amOfc2kVXG – Tiger Woods (@TigerWoods) 15 novembre 2020

Johnson était clairement ému dimanche lors de sa rencontre avec des journalistes. Il a essayé de parler de sa victoire aux Masters à plusieurs reprises, mais a dû s’arrêter et essuyer les larmes de ses yeux. Sa voix s’est également fissurée, ce qui a conduit à des commentaires sur de nouvelles expériences.

“Je n’ai jamais eu autant de mal à me rassembler”, a déclaré Johnson aux journalistes, par Golf.com. “Sur le terrain de golf, je suis plutôt bon, ici je ne le suis pas. J’ai beaucoup travaillé. J’ai une équipe formidable, qui…” Johnson s’arrêta et s’essuya les yeux une fois de plus. . “Jésus – je ne peux même pas parler.”

Le dernier tour de compétition de dimanche n’était pas idéal pour le champion en titre à Woods. Il est entré dans la ronde à cinq coups sous la normale et une opportunité de monter dans le classement. Cependant, des difficultés au 12e trou ont perturbé ses plans. Il a enregistré 10 coups sur un par 3 et a ensuite terminé le tournoi à un seul coup sous le par. Ce score l’a mis à égalité pour la 38e place au général.

Selon un article sur le site officiel de Woods, il se sentait bien en entrant dans le tournoi mais se débattait avec une certaine douleur alors que The Masters continuait. Son genou droit a causé des problèmes en se penchant pour ramasser son tee et sa balle. De même, un dos raide l’a entravé lors du troisième tour. Woods a tenté de suivre le rythme de Johnson samedi, mais n’a remporté qu’un seul coup.

“Je peux marcher toute la journée. Le plus dur est de me pencher et de me tordre”, a déclaré Woods. “Je pense que cela fait partie du jeu, cependant, et donc cela a toujours été le défi avec mes problèmes de dos et je suppose que cela continuera toujours de l’être.”