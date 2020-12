T

iger Woods insiste sur le fait qu’il est «papa» d’abord, puis son coéquipier lorsqu’il s’agit de jouer aux côtés de son fils de 11 ans Charlie sur le terrain de golf.

Tiger et Charlie – Team Woods – étaient à quatre coups de la tête après le premier tour d’un événement d’exhibition de deux jours à Orlando, en Floride, samedi.

Woods Jr et Sr ont ouvert le championnat PNC au Ritz-Carlton Golf Club avec un 10 sous la normale 62 qui les a laissés à la sixième place dans un champ de 20 équipes composé de champions majeurs et de gagnants des joueurs aux côtés d’une famille. membre.

“D’abord et avant tout, je suis papa”, a déclaré Tiger après le tour.

“Mais il y a cet esprit de compétition que Charlie et moi partageons tous les deux, et nous voulons gagner, mais aussi être compétitifs et être l’un avec l’autre et s’appuyer l’un sur l’autre, c’était une explosion absolue.”

Charlie Woods, le plus jeune concurrent de l’histoire du tournoi et peut-être le plus attendu, a rapidement produit des moments forts rappelant le type de son père lors de la collecte de 15 championnats majeurs.

L’équipe Woods sera jumelée avec le double champion majeur John Daly et son fils Little John dimanche.

Matt Kuchar et son fils de 13 ans, Cameron, détenaient une avance de deux coups sur Vijay Singh et son fils Qass, tandis que l’Australien Greg Norman et son fils Greg Jr. étaient un autre tir à la dérive avec Team Lehman et Team Duval.

