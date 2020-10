AJ Hinch revient dans la Major League Baseball après avoir été suspendu pendant un an. Vendredi, les Tigers de Detroit ont embauché Hinch pour être leur manager. Hinch était auparavant le manager des Astros de Houston, mais a été suspendu et licencié l’année dernière pour avoir été impliqué dans un scandale de vol de signes.

“Je tiens à remercier Chris Ilitch et Al Avila de m’avoir donné une chance et l’opportunité de revenir dans l’abri pour diriger ce club de balle historique”, a déclaré Hinch lors d’une conférence de presse via MLB.com. “L’année dernière a été la plus difficile de ma vie. Cela m’a donné le temps de réfléchir, ce qui était une si grande partie de ce processus. Tout ce qui s’est passé au cours de l’année écoulée, personnellement et professionnellement, m’a tellement mis en perspective. et renforcé l’importance de faire les choses avec intégrité et honnêteté. »

Hinch a remplacé Ron Gardenhire qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière. L’équipe est au début d’une reconstruction, et l’espoir est que Hinch, qui a conduit les Astros à un titre des World Series en 2017, puisse changer les choses. Les Tigers ont connu quatre saisons de défaite consécutives, et la dernière fois que l’équipe a remporté la Série mondiale, c’était en 1984 lorsque Sparky Anderson était le manager.

“En entrant dans cette recherche managériale, nous savions déjà que le sens aigu du baseball, la connaissance de l’analyse et la passion pour le jeu d’AJ étaient incomparables”, a déclaré Avila. “Cependant, nous savions aussi qu’il y avait des conversations importantes à avoir sur le séjour d’AJ à Houston. Tout au long de ce dialogue, il a manifestement eu des remords et a utilisé ce temps pour réfléchir à la situation, et nous pensons qu’il émergera comme un meilleur leader grâce à cela. . Ce club de balle entre dans une période extrêmement excitante, avec de jeunes joueurs préparés et prêts à avoir un impact au niveau de la Major League. “

En janvier, la MLB a annoncé la suspension de Hinch et du directeur général de l’époque Jeff Luhnow pour leur implication dans la triche au cours de la saison 2017. La raison a été renvoyée de l’équipe peu de temps après, et les Astros ont été condamnés à une amende de 5 millions de dollars et ont perdu les choix de repêchage de premier et deuxième tours cette année et en 2021. Les Astros ont embauché Dusty Baker pour être leur nouveau manager et l’équipe a pu pour atteindre la série de championnat de la Ligue américaine. Ils ont perdu les Rays de Tampa Bay en sept matchs.