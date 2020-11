TikTok a déposé une requête devant une cour d’appel américaine demandant un examen des actions par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) de l’administration Trump. La raison, selon la société, est qu’elle n’a pas entendu le comité depuis des semaines sur une date limite imminente pour la société mère ByteDance de vendre des actifs américains pour des raisons de sécurité nationale.

Le CFIUS a fixé la date limite du 12 novembre pour que TikTok se dessaisisse de «tout actif corporel ou incorporel ou propriété, où qu’il se trouve, utilisé pour permettre ou soutenir le fonctionnement de ByteDance de l’application TikTok aux États-Unis.» TikTok dit avoir demandé une prolongation de 30 jours autorisée dans l’ordonnance du CFIUS, mais n’a reçu aucune communication à ce sujet. Ce qui se passerait réellement si la date limite était dépassée n’est pas clair; TikTok a obtenu une injonction préliminaire à son encontre à la fin du mois dernier.

TikTok dit n’avoir reçu “ aucun retour de fond ”

“Pendant un an, TikTok s’est activement engagé avec CFIUS de bonne foi pour répondre à ses préoccupations en matière de sécurité nationale, même si nous ne sommes pas d’accord avec son évaluation”, a déclaré TikTok dans un communiqué à The Verge. «Au cours des près de deux mois depuis que le président a donné son approbation préliminaire à notre proposition pour répondre à ces préoccupations, nous avons proposé des solutions détaillées pour finaliser cet accord – mais nous n’avons reçu aucun retour de fond sur notre vaste cadre de confidentialité et de sécurité des données.

«Faisant face à de nouvelles demandes continuelles et ne sachant pas clairement si nos solutions proposées seraient acceptées, nous avons demandé la prolongation de 30 jours qui est expressément autorisée dans l’ordonnance du 14 août», poursuit le communiqué. «Aujourd’hui, avec la date limite du 12 novembre pour le CFIUS imminente et sans prolongation en main, nous n’avons d’autre choix que de déposer une pétition devant le tribunal pour défendre nos droits et ceux de nos plus de 1 500 employés aux États-Unis. Nous restons déterminés à travailler avec l’Administration – comme nous l’avons toujours fait – pour résoudre les problèmes qu’elle a soulevés, mais notre défi juridique aujourd’hui est une protection pour garantir que ces discussions puissent avoir lieu. »

ByteDance a accepté de vendre une partie de ses activités aux États-Unis dans le cadre d’un accord complexe comprenant Oracle et Walmart, que le président Trump a approuvé en septembre. Mais l’accord n’a jamais été sanctionné par le gouvernement chinois et il est resté dans l’incertitude depuis.