Fleetwood Mac’s Rumors est l’un des 10 meilleurs albums de cette semaine – plus de quatre décennies après sa sortie – grâce à une vidéo virale de TikTok qui a fait vibrer tout le monde à «Dreams». Rumors se classe désormais septième du classement Billboard 200, a annoncé la publication hier soir, la première apparition de l’album dans le top 10 depuis 1978, un an après ses débuts.

La nouvelle popularité des rumeurs est due à une vidéo virale de Nathan Apodaca, qui passe par 420doggface208 sur TikTok, qui le montre en train de faire du skateboard sur une route et de siroter du jus de cran-framboise directement de la cruche, tandis que “Dreams” joue par dessus. Il a été vu plus de 60 millions de fois depuis sa publication à la fin du mois de septembre, et cela a même inspiré Mick Fleetwood et Stevie Nicks à s’inscrire à TikTok au cours des deux dernières semaines. Fleetwood a recréé lui-même la vidéo virale, tandis que Nicks a posté une vidéo d’elle-même en train de lacer des patins à roulettes et de chanter. Ils ont un total de 35 millions de vues.

Le graphique de Billboard mesure les “unités” d’albums déplacées chaque semaine en termes de ventes, de suivi des achats et de flux. Les rumeurs ont fait partie du top 10 avec 33000 unités, dont près de 70% provenaient du streaming. Billboard indique qu’il a compté 30,6 millions de flux de l’album pour la semaine se terminant le 15 octobre. Les rumeurs avaient déjà grimpé dans les charts au cours des dernières semaines alors que la chanson devenait virale, bien que l’album classique ait plané dans les années 50 même sans le coup de pouce. “Dreams” lui-même a explosé sur Spotify, devenant la 20e chanson la plus populaire de la semaine.

La résurgence des rumeurs est un autre exemple du pouvoir de TikTok pour les musiciens. L’application a fait de Lil Nas X une célébrité, et depuis lors, d’autres artistes ont essayé – parfois désespérément – d’exploiter son pouvoir pour leur donner un succès. Le succès des rumeurs montre qu’il y a même de la place pour de nouveaux publics pour découvrir un classique.