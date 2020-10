TikTok et le domaine John Lennon (aux côtés d’Universal Music) marquent le 80e anniversaire du chanteur décédé en s’associant pour permettre aux créateurs d’accéder à plusieurs de ses chansons les plus populaires.

«Karma instantané! (We All Shine On) »,« Imagine »,« Mind Games »,« Beautiful Boy »,« Woman »,« Happy Xmas (War Is Over) »,« Give Peace a Chance »,« Stand By Me »,« Personne ne m’a dit »,« Souviens-toi »et« Donne-moi de la vérité »sont tous disponibles maintenant, selon l’entreprise. Il existe également un compte John Lennon dédié, qui compte actuellement plus de 23 000 abonnés. La première vidéo a été publiée en septembre.

«Nous sommes absolument ravis et honorés d’apporter la musique de John Lennon à une nouvelle génération, et sommes impatients de voir comment la communauté TikTok sera inspirée pour créer les sons du répertoire de Lennon», Corey Sheridan, responsable des partenariats musicaux et des opérations de contenu de TikTok , m’a dit. «Les paroles intemporelles de Lennon sont aussi pertinentes aujourd’hui que lorsqu’elles ont été écrites.

Le domaine de Lennon est le dernier à s’associer à TikTok. TikTok s’est associé au domaine Prince en juin pour intégrer le catalogue de chansons du chanteur à l’application. C’était la première fois que le domaine Prince s’associait à une application vidéo abrégée. Bien que les chansons de Prince n’aient pas particulièrement décollé sur l’application – aucune n’a atteint le succès viral sur TikTok que les chansons d’autres artistes ont – cela semble être une tentative du domaine et des labels d’essayer de créer une pièce pour une jeune génération de musique. les auditeurs. L’ajout de plusieurs chansons de Lennon, et l’espoir qu’elles reprennent, témoigne encore de l’importance que les labels et les domaines considèrent comme le travail d’un artiste sur TikTok.