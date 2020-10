TikTok a supprimé les comptes des utilisateurs qui partagent du contenu lié à QAnon sur la plate-forme, a rapporté NPR, dans le cadre d’une politique qui, selon la plate-forme de partage de vidéos, est en vigueur depuis août. Alors que TikTok s’est initialement concentré sur la réduction de la découvrabilité de ce contenu – en interdisant les hashtags liés à QAnon, par exemple – sa politique comprend désormais la suppression du contenu, l’interdiction des comptes et la redirection des recherches et des hashtags pour afficher ses directives communautaires.

«Le contenu et les comptes qui font la promotion de QAnon enfreignent notre politique de désinformation et nous les supprimons de notre plate-forme», a déclaré un porte-parole dans un e-mail à The Verge. La société a pris des mesures pour rendre le contenu lié à QAnon plus difficile à trouver dans la recherche. «Nous mettons continuellement à jour nos sauvegardes avec des fautes d’orthographe et de nouvelles phrases alors que nous travaillons pour faire de TikTok un endroit sûr et authentique pour notre communauté.»

Une recherche de QAnon sur TikTok fait apparaître ses règles de communauté Image: TikTok

En juillet, TikTok a commencé à bloquer plusieurs hashtags liés à la théorie du complot QAnon, notamment «QAnon», «QAnonTruth» et la phrase associée «Out of Shadows». Mais les vidéos elles-mêmes étaient toujours visibles et auraient pu apparaître parmi les suggestions For You ou dans les flux des utilisateurs, a rapporté la BBC.

D’autres plateformes sociales ont également réprimé le contenu QAnon. Facebook a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il interdirait le contenu lié à QAnon, qu’il a qualifié de «mouvement social militarisé» de Facebook et Instagram. Facebook avait supprimé certains groupes et pages faisant la promotion de QAnon en avril, affirmant qu’ils étaient engagés dans un «comportement coordonné inauthentique». Cependant, les utilisateurs de Facebook peuvent toujours publier du contenu QAnon sur leurs profils individuels.

Twitter a interdit des milliers de comptes et de liens liés à QAnon au cours de l’été, et Reddit a interdit le subreddit r / GreatAwakening de QAnon pour avoir enfreint ses règles contre «l’incitation à la violence, le harcèlement et la diffusion d’informations personnelles». Même la plate-forme d’exercice Peloton a supprimé les hashtags liés à la théorie du complot de ses cours en ligne.

Et bien que YouTube n’interdise pas le contenu QAnon, la plate-forme a déclaré la semaine dernière qu’elle supprimerait «le contenu de la théorie du complot utilisé pour justifier la violence dans le monde réel».

QAnon est une fausse théorie du complot qui prétend, entre autres, que le président Trump prévoit secrètement d’arrêter des politiciens démocrates de haut niveau et des célébrités pour pédophilie ou cannibalisme. Le FBI a qualifié la théorie du complot de menace terroriste nationale potentielle.