Un ascenseur, des piscines et des espaces luxueux ont été trouvés à l’intérieur du manoir de Luis Miguel abandonné à Acapulco. Le tiktoker Hugo_gzbn est entré dans la résidence située dans le quartier Diamante du port avec un couple d’amis.

La maison appartenait au chanteur jusqu’en 2013, date à laquelle, après de nombreuses années sans la visiter, il l’a finalement vendue à une agence immobilière appartenant à son ami homme d’affaires Jaime Camil et au ténor Plácido Domingo.

«Quel paradis!» Dit le jeune homme, très surpris par les extravagances du manoir.

Des lieux tels qu’une salle intime, des escaliers luxueux, des chambres tapissées et une grande terrasse donnant sur la mer peuvent être vus dans le court tour, ainsi qu’une immense salle blanche dans laquelle en 1996 «El sol» a reçu la journaliste argentine Susana Gimenez , lors d’une des rares fois où il a ouvert les portes de la place à la presse.

«Je me suis un peu introduit dans l’architecture de cette maison, j’ai participé avec les décorateurs et tous… la maison était très mexicaine, tous les matériaux utilisés sont très naturels, ils ont tous à voir avec Acapulco et l’état, qui est Guerrero. La forme de la maison est ronde car vous recevez ainsi beaucoup plus d’énergie du soleil », a expliqué Luis Miguel dans cette interview.

Il a également donné des détails sur certains espaces tels que la piscine et le jardin, qui aujourd’hui est détérioré par le passage du temps, le haut des herbes cache presque le court de tennis qu’Hugo a pu remarquer et enregistrer de loin.