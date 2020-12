T

son temps l’an dernier, personne n’aurait pu imaginer qu’une pandémie mondiale bouleverserait nos vies. Mais si 2020 nous a mis à l’épreuve de tant de façons, elle a également suscité de merveilleux moments de communauté et de générosité. Nous l’avons vu de première main sur TikTok, et pendant cette période difficile, nous sommes honorés d’avoir été en mesure de fournir un espace pour que les gens se rassemblent et trouvent des moments de soulagement et de joie indispensables.

Au cours de cette année, nous avons vu des professionnels de la santé utiliser TikTok pour partager des conseils sur la façon de rester en sécurité. Nous avons vu la communauté TikTok célébrer et remercier les travailleurs de la santé. Nous avons été divertis par les représentations toujours plus créatives de la vie en lock-out avec #BoredInTheHouse et en regardant le trésor national Dame Judi Dench casser les derniers mouvements de danse avec son petit-fils, ainsi que tant d’autres familles TikTok. Et à partir de cette semaine, les familles peuvent profiter du meilleur de TikTok avec la nouvelle application TikTok TV sur les téléviseurs Samsung.

Cette fois l’année dernière, je donnais ma première interview en tant que directeur général nouvellement nommé de TikTok UK, parlant des créateurs et des tendances TikTok qui s’étaient démarqués en 2019. Douze mois plus tard, et je suis étonné de voir à quel point notre communauté s’est développée, avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois à travers l’Europe et la diversité des contenus de notre plateforme. Pour moi, 2020 a été l’année où TikTok s’est tissé dans le tissu culturel britannique de Londres et du Royaume-Uni.

Regarder à travers le TikTok 100 de cette année – la liste des créateurs et des tendances qui ont diverti, réconforté et éduqué des millions de personnes – est toute la preuve dont vous avez besoin que TikTok est l’endroit où tout et n’importe qui peut devenir viral.

En tête de la liste de nos vidéos les plus vues, un lion défile à travers un safari, montrant que le roi des chats règne toujours; tandis qu’à la deuxième place, Ben et Kexia nous offrent un classique de la quarantaine avec un impressionnant train de dominos. Les Londoniens figurent également sur la liste, avec des créateurs de contenu inspirants tels que Ehiz Ufua et Munya Chawawa, ainsi que Jeremy Lynch et la freestyler de football Lia Lewis qui ont gagné des légions de fans avec leur talent et leur créativité.

Le TikTok 100 couvre également les succès musicaux que vous avez entendus en premier sur TikTok, des artistes américains comme Doja Cat et Megan Thee Stallion aux artistes émergents tels que JAWSH685 et Benee, montrant que TikTok est le nouveau foyer de la découverte musicale.

Surtout, le TikTok 100 prouve que les créateurs sont la pierre angulaire de notre plateforme. C’est pourquoi, par le biais de notre Fonds européen des créateurs, nous nous sommes engagés à investir plus de 200 millions de livres sterling au cours des trois prochaines années pour aider les personnes talentueuses qui utilisent TikTok comme tremplin pour leur carrière. Ce fonds n’est que l’une des façons dont nous soutenons la créativité au Royaume-Uni – par exemple, nous nous associons également à Evening Standard pour découvrir les futurs talents du théâtre et les aider à démarrer leur carrière avec un programme de mentorat de stars. et un soutien financier.

En 2021, nous continuerons à défendre diverses voix dans notre communauté, comme nous l’avons fait pendant le Mois de l’histoire des Noirs et la fierté cette année, et nous veillerons à ce que TikTok soit un endroit où n’importe qui, peu importe qui il est, peut se sentir libre de s’exprimer. . Je suis fier que parmi nos TikTok 100, nous ayons des voix fortes du changement, comme @Nikkililly, @cheethamswithdreams et @thisistrippyhippy qui utilisent TikTok pour sensibiliser à l’égalité et aux droits des personnes handicapées, ainsi que pour partager leurs propres expériences de vie.

La créativité que nous constatons chaque jour sur TikTok dépend du travail que nous faisons en matière de sécurité. Au cours de l’année dernière, nous avons introduit des fonctionnalités telles que l’appariement familial pour les parents et les adolescents afin de gérer leur expérience TikTok, la messagerie directe désactivée pour les moins de 16 ans, embauché des milliers d’experts en sécurité et établi un centre de confiance et de sécurité à Dublin. En ce qui concerne la sécurité, il n’y a pas de ligne d’arrivée et nous continuerons d’investir à grande échelle pour assurer la sécurité de notre communauté.

Notre TikTok 100 a montré que nous sommes une nation de créateurs qui, même dans les heures les plus sombres, est capable de faire plaisir à des millions de personnes à Londres, au Royaume-Uni et au-delà. J’ai hâte de voir ce que notre liste 2021 TikTok 100 comportera, et en attendant, je veux souhaiter à notre communauté une joyeuse saison des fêtes et les remercier de tout cœur pour tout ce qu’ils font, car sans eux TikTok ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui .