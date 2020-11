Le comédien Tim Allen a partagé une série de tweets déroutants sur le philosophe allemand Karl Marx vendredi après-midi. L’acteur de Last Man Standing a partagé une citation de l’entrée de Wikipédia sur le Manifeste communiste de Marx et Friedrich Engels en tant que «position progressiste honnête». Allen a appelé à tort Marx comme “Carl Marx” en premier. L’acteur est politiquement conservateur et a raconté une publicité pour un candidat républicain du Michigan lors des élections de 2020.

Allen a d’abord publié la citation de Wikipédia, suggérant qu’elle avait été écrite par Marx lui-même. La citation provenait de la liste des «revendications à court terme» incluses dans une partie du Manifeste communiste. La liste se lit comme suit: «un impôt progressif sur le revenu; abolition des successions et de la propriété privée; abolition du travail des enfants; enseignement public gratuit; nationalisation des moyens de transport». Allen a ajouté plus tard, “Devinez qui a écrit ceci?”

Enfin une position progressiste honnête: «… Exige à court terme parmi eux un impôt progressif sur le revenu; abolition des successions et de la propriété privée; abolition du travail des enfants; éducation publique gratuite; nationalisation des moyens de transport. Devinez qui a écrit ça – Tim Allen (@ofctimallen) 13 novembre 2020

Ensuite, Allen a tweeté l’attribution de la citation. “Carl Marx. Manifeste communiste. Wikipedia.” Plutôt que de supprimer ce tweet avec l’orthographe inexacte du prénom de Marx, il a publié un autre tweet qui disait simplement «Oups. Karl».

Les partisans d’Allen ont sauté sur les commentaires, avec beaucoup de confusion. S’il croyait que les demandes de Marx étaient mauvaises, disait-il que l’abolition du travail des enfants était mauvaise, se sont demandé certains. “Tim est-ce que vous adoptez une position favorable au travail des enfants ici”, a écrit une personne. “Êtes-vous en train de dire que l’abolition du travail des enfants est mauvaise pour Tim”, a demandé un autre. “Je ne suis pas sûr de votre point de vue, toutes ces choses sonnent bien”, a déclaré un fan.

“Je suis sûr que M. Marx aurait apporté des ajustements à sa position s’il avait été exposé à l’évolution avancée des syndicats de travailleurs de notre pays et à notre protection contre le travail des enfants”, a écrit Allen plus tard dans une tentative possible de clarifier ses tweets. Dans un autre tweet sur le sujet de Marx, il a écrit: “L’un de vous a tweeté quel frère de Marx était Karl, j’ai éclaté de rire. J’aurais aimé avoir dit cela.”

Je suis sûr que M. Marx aurait apporté des ajustements à sa position s’il avait été exposé à l’évolution avancée des syndicats de travailleurs dans notre pays et à notre protection du travail des enfants. – Tim Allen (@ofctimallen) 13 novembre 2020

Allen est un conservateur politique. Pendant l’élection, il a raconté une publicité pour John James, le candidat républicain à l’un des sièges du Sénat américain du Michigan. L’acteur a également affirmé que sa politique avait joué un rôle dans l’annulation de Last Man Standing par ABC. L’émission a été reprise par Fox, qui a récemment annoncé que la neuvième saison à venir de l’émission serait la dernière. La nouvelle saison sera présentée en première le dimanche 3 janvier à 20 h 30 HE avant de passer aux jeudis à 21 h 30 HE le 7 janvier.

“Alors que nous approchons de la neuvième saison, j’admire et je suis reconnaissant pour tout le travail acharné que nos merveilleux acteurs et notre équipe ont accompli”, a déclaré Allen dans un communiqué à propos de la série se terminant en octobre. “Nous avions tous envisagé de mettre fin à la série après la saison dernière, mais avec Fox, nous avons décidé d’ajouter un an afin de pouvoir produire une saison complète pour créer un au revoir doux et amusant. J’attends avec impatience une finale mémorable et hilarante. saison.”