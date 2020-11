L’Espagnol a porté son total de carrière en Grand Chelem à 20 plus tôt cette année avec une 13e couronne de Roland-Garros et possède également 65 titres ATP.

Mais il n’a jamais remporté la finale lucrative de la saison de tennis masculin. Il a terminé deux fois en tant que finaliste et trois fois demi-finaliste lors d’un événement où il n’a figuré que neuf fois en partie en raison d’une blessure et en partie en raison de la préservation de son corps souvent décrié.

Et l’ancien n ° 1 britannique Tim Henman pense que 2020 pourrait être l’année où Nadal brise enfin son canard, principalement grâce au calendrier du tennis fortement réduit.

Depuis que la pandémie de Covid a frappé, Nadal n’a disputé que trois tournois: l’Open d’Italie, l’Open de France et le Paris Masters.

«Mais il semble que cette année pourrait être un peu différente. Il n’a pas joué autant au tennis mais il y a la confiance de ce 13e titre de Roland Garros et du 20e Grand Chelem.

«De plus, il a bien joué à l’intérieur et a remporté de gros titres à l’intérieur. Il a participé à la finale de cet événement à deux reprises et est donc très capable de bien jouer.

Nadal a concédé le titre de favori d’avant-tournoi à Novak Djokovic, qu’il a écarté lors de la finale de Roland-Garros pour la perte de seulement sept matchs, mais qui vise un sixième titre de la finale de l’ATP cette semaine.

Djokovic, qui débute lundi son tournoi contre Diego Schwartzman, n’a pas l’adulation dont jouissent Nadal et Roger Federer, portés disparus à Londres sur blessure, lors de la finale de l’ATP.

En l’absence de foule, cela ne sera pas un facteur, mais Henman a averti que c’était un obstacle mental que le n ° 1 mondial devait surmonter.

«Je pense que c’est probablement quelque chose dont il s’inquiète», a déclaré Henman à propos du manque d’adulation publique. «Je lui conseille de se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler, et la popularité n’en fait pas partie.

«Je pense que vous vous comparez à deux des athlètes les plus populaires de tous les sports. Je pense qu’il a juste besoin de se concentrer sur le terrain et de laisser le reste prendre soin de lui-même. Parfois, il essaie trop fort. C’est un joueur tellement phénoménal, il sera considéré comme l’un des plus grands, sinon le plus grand joueur masculin de tous les temps.

Les finales Nitto ATP seront disponibles sur Amazon Prime Video jusqu’au dimanche 22 novembre.