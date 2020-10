Tim McGraw a remporté un autre numéro 1, en tête du classement Mediabase / Country Airplay avec son single “I Called Mama”. Cet exploit donne à McGraw sa 44e n ° 1 en carrière et signifie qu’il a remporté un single n ° 1 en quatre décennies consécutives ainsi qu’un album n ° 1, grâce à sa récente sortie Here on Earth.

“I Called Mama” a été écrit par Lance Miller, Marv Green et Jimmy Yeary et a remporté plus de 72,7 millions de streams à ce jour et a donné à McGraw son plus haut début de carrière dans les charts. “Sortir et jouer de la musique a semblé un peu différent en 2020 … mais je viens de découvrir #ICALLEDMAMA n ° 1 à la radio country cette semaine !!” McGraw a écrit sur Instagram dimanche. “Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Je ne saurais trop vous remercier.”

Lors d’une apparition sur The Bobby Bones Show plus tôt ce mois-ci, McGraw a discuté du fait que “I Called Mama” est son premier numéro 1 en quatre ans. «Qui savait que je serais toujours là, non? »a-t-il plaisanté, soulignant qu’il avait« beaucoup »de chansons que« les gens pensaient être les numéros un qui ne l’étaient pas ». Le dernier voyage de ce natif de Louisiane au sommet des charts remonte à 2016 avec son méga-hit «Humble and Kind», qui a valu à l’écrivain Lori McKenna un Grammy pour la meilleure chanson country et un prix CMA pour la chanson de l’année.

“Certaines des grandes chansons n’étaient pas numéro un”, a déclaré McGraw à l’animateur Bobby Bones. “‘Indian Outlaw’, je pense, n’est allé qu’à dix, peut-être, ou quelque chose comme ça.” “Indian Outlaw” était le premier single du deuxième album de McGraw, Not a Moment Too Soon, et est devenu son premier grand succès.

Le premier album éponyme du chanteur est le seul album studio de sa carrière à ne pas obtenir une certification de vente d’enregistrement de musique ou à entrer dans les charts Top Country Albums, mais McGraw a déclaré à Bones qu’il n’avait jamais envisagé de reconsidérer sa carrière en raison de son manque de succès initial. . “Quand j’ai décidé de déménager à Nashville … nous sommes tous dans ce business, nous sommes tous ici parce que nous aimons la musique et parce qu’elle nous inspire et nous émeut et nous savons l’effet qu’elle a sur les gens parce qu’elle a cet effet sur nous », dit-il. “C’est pourquoi nous nous y impliquons, car nous en sommes passionnés.”

“Je pense que nous tous, quand nous avons décidé de nous lancer dans ce métier, c’est comme courir à minuit ivre et sauter d’une falaise sans savoir ce qui va se passer sous vous”, at-il poursuivi. “Et c’est un grand saut. C’est un acte de foi. Quand j’ai déménagé ici et que j’ai décidé de faire ça pour gagner ma vie … je savais que c’est ce que j’allais faire et où j’allais être.”