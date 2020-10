Tim McGraw sera honoré pour son soutien aux soignants militaires et vétérans cette semaine, avec la star de la country pour recevoir le Tom Hanks Caregiver Champion Award de la Fondation Elizabeth Dole le 20 octobre. Lundi, McGraw a utilisé Instagram pour réfléchir sur le prix, partageant qu’il a appris sur la communauté des aidants en prenant soin de son défunt père, Tug McGraw, décédé d’un cancer du cerveau en 2004.

«Je suis honoré de recevoir le Tom Hanks Caregiver Champion Award lors du 3e gala annuel des héros et créateurs d’histoire @elizabethdolefoundation», a-t-il écrit. “J’ai beaucoup appris en m’occupant de mon père sur la communauté des aidants #hiddenheroes et tout ce qu’ils font pour nos proches !!” Avant sa mort, Tug a créé la Fondation Tug McGraw, qui vise à améliorer la qualité de vie des enfants et des adultes souffrant de troubles neurologiques débilitants tels que les tumeurs cérébrales, les lésions cérébrales traumatiques et le syndrome de stress post-traumatique. McGraw est actuellement président honoraire de la fondation, qui a aidé de nombreux anciens combattants et soignants.

McGraw est le troisième récipiendaire du prix – l’honneur inaugural est allé à son homonyme, Tom Hanks, qui est le coprésident de la campagne Hidden Heroes, suivi de l’ancienne Première Dame Michelle Obama. La Fondation Tug McGraw est partenaire de la Fondation Elizabeth Dole.

“Nous sommes ravis d’honorer Tim McGraw cette année”, a déclaré Steve Schwab, PDG de la Fondation Elizabeth Dole, dans un communiqué, via Sounds Like Nashville. “Il comprend à la fois de ses expériences personnelles et de son soutien envers les autres soignants, exactement ce que vivent nos soignants militaires et vétérans au quotidien. Inspiré par ce qu’il a appris en s’occupant de son père, Tim a utilisé sa plateforme comme l’un de nos les meilleurs artistes du pays pour aider la communauté militaire à trouver des ressources pour les blessures invisibles. Cela continue d’être un besoin critique pour les soignants et une composante importante de notre travail à la Fondation Elizabeth Dole. “

McGraw recevra cet honneur mardi soir lors du troisième événement annuel Heroes and History Makers de la Fondation Elizabeth Dole, un événement virtuel qui débutera à 20 h HE. L’événement sera animé par les sénateurs Elizabeth et Bob Dole, et comprendra des apparitions de Hanks et de l’animatrice de l’émission Today Savannah Guthrie. Adam Driver, Darius Rucker, Hilary Swank, Jocko Sims, Nico Santos et d’autres raconteront des histoires de soignants. Vous pouvez vous inscrire pour y assister virtuellement et trouver les détails de diffusion de l’événement ici.