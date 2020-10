Le légendaire guitariste de Van Halen, Eddie Van Halen, est récemment décédé à l’âge de 65 ans après une bataille contre le cancer, et il a depuis reçu une vague d’hommages d’amis et de fans. L’un de ces fans était Tim McGraw, qui a utilisé Instagram tard mardi soir pour publier une photo de retour de Van Halen sur scène, sautant dans la guitare avec une guitare dans ses mains.

“Je ne peux même pas commencer à décrire les moments de ma vie où la musique de Van Halen était la bande originale !!!!” McGraw a commencé sa légende, nommant «Lycée» et «Les vacances de printemps à l’université (ne partagera pas ces histoires …)» comme deux des fois où il se souvient avoir écouté «Juste de la bonne musique rock qui est devenue une pierre de touche pour l’époque où nous avons grandi dans…….”

“Je veux dire allez! Ce plat a secoué et nous a parlé de notre temps …”, a-t-il poursuivi avant de partager comment il rendrait hommage au musicien décédé. “Je pense que je vais me détendre ce soir, mettre de la musique de Van Halen … et rappelez-vous.”

McGraw était l’une des nombreuses stars de la country à rendre hommage à Van Halen sur les réseaux sociaux – Keith Urban et Brad Paisley, qui sont eux-mêmes des guitaristes renommés, se souviennent également du musicien décédé.

“Je viens d’apprendre la nouvelle du décès d’Eddie Van Halen … cela m’a frappé fort”, a écrit Urban en légende d’une photo de Van Halen sur scène. “Il y a beaucoup de grands guitaristes dans le monde, mais très TRÈS peu de vrais innovateurs. Des joueurs qui semblent être arrivés d’une planète lointaine et qui apportent une toute nouvelle couleur à l’arc-en-ciel.”

“Eddie Van Halen était ceci et bien plus encore”, a-t-il poursuivi. “Même sans le toucher du doigt, vous aviez un joueur avec un toucher, un ton extraordinaires et une poche et un rebond rythmiques qui flottaient comme Ali dans le ring. C’était un maître des solos complexes qui parlaient à des non-musiciens … FAIRE. La raison était la mélodie exquise dans son cœur, et la joie dans son âme de jouer POUR les gens – et cela passait comme un rayon de soleil que nous avons tous ressenti. “

Paisley a écrit qu’il “aimait tout dans le feu et le style qu’il apportait à la guitare. Je l’ai étudié, tout le monde l’a fait, nous voulions tous jouer comme lui. Mais personne ne l’a fait comme lui. Merci Eddie d’être un pionnier. C’est inimaginable ce que serait la guitare sans vous. “