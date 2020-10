Taylor Swift a sorti son premier single, «Tim Mraw», en 2006, et selon le vrai Tim McGraw, il ne pouvait s’empêcher de se demander ce que cela signifiait pour sa carrière. Lors d’une récente apparition sur The Bobby Bones Show, McGraw s’est rappelé avoir entendu la chanson pour la première fois, partageant qu’il était rassuré après avoir appris l’âge de Swift.

“Je l’ai entendu avant qu’elle ne le sorte. J’en ai entendu la démo parce que quelqu’un d’autre l’a joué pour moi, je ne me souviens pas exactement comment cela s’est passé. Mais quand j’ai entendu le disque pour la première fois, il est sorti et il a explosé et Elle a explosé, ma première pensée a été: “D’accord, laissez-moi réévaluer ici. Qu’est-ce que cela signifie? D’accord, s’il y a une chanson qu’elle chante sur moi … est-ce que cela signifie que j’ai fini? ‘”

“Puis j’ai réalisé, quelqu’un m’a dit qu’elle avait environ 13 ans et l’a écrit en cours de mathématiques et j’ai pensé:” Eh bien, ça va. Je peux vivre avec ça “”, a-t-il poursuivi. “Ce n’est pas comme un artiste de 35 ans qui dit, vous savez,” Hé, j’avais l’habitude d’écouter Tim McGraw “et j’ai fini.”

McGraw avait raison à propos de Swift en écrivant “Tim McGraw” en cours de mathématiques – elle et la co-scénariste Liz Rose ont écrit la chanson pendant la première année de lycée de Swift.

“J’ai écrit [the song] dans ma première année de lycée », a déclaré Swift à CMT en 2006.« J’ai eu l’idée en classe de mathématiques. J’étais juste assis là, et j’ai commencé à fredonner cette mélodie. Je l’ai en quelque sorte lié à cette situation dans laquelle je me trouvais. Je sortais avec un type qui était sur le point d’aller à l’université. Je savais que nous allions rompre. Alors j’ai commencé à penser à toutes les choses dont je savais qu’elles me rappelleraient. Étonnamment, la première chose qui m’est venue à l’esprit était que mon artiste country préféré est Tim McGraw. “

En 2007, Swift a interprété la chanson aux ACM Awards tandis qu’une caméra était entraînée sur McGraw pour capturer sa réaction, un moment que le natif de Louisiane a admis était “maladroit”. «Et puis elle est venue et a commencé à chanter directement pour moi», a-t-il ajouté. «J’adore Taylor, elle était géniale, mais c’était gênant. Juste parce que je ne savais pas quoi faire.

Swift et McGraw sont depuis devenus amis, et Swift a ouvert pour McGraw et Faith Hill lors de leur tournée Soul2Soul II. Le couple a également collaboré ensemble sur le succès de McGraw en 2013 “Highway Don’t Care”.