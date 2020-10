Tim Roth devrait jouer dans un nouveau film de boxe. Selon Deadline, l’acteur nominé aux Oscars est attaché à la vedette du drame néo-zélandais Punch. Roth jouera Stan, “l’entraîneur exigeant et le père alcoolique notoire de Jim, un boxeur de 17 ans dans une petite ville”. Jim se prépare pour son premier combat professionnel mais commence à réfléchir à sa sexualité et à son cheminement de carrière après avoir commencé une relation avec Whetu, un garçon maori qui traîne à la plage.

Le tournage de Punch est prévu pour le 9 novembre. Il sera réalisé par Welby Ings et produit par Robin Murphy des productions Robin Murphy. “Travailler avec Welby pour donner vie à l’histoire de Jim a été un plaisir absolu, et je suis convaincu qu’il apportera le même talent artistique et la même passion pour les histoires de sa communauté qu’il a exprimées dans ses courts métrages à Punch, où il n’a pas ne nous emmène que dans le voyage unique d’un jeune homme, mais parle de l’expérience universelle de la découverte de votre vrai moi. ” Murphy a déclaré dans un communiqué. Ings a partagé ses réflexions sur le travail avec Roth.

«Après avoir développé une histoire qui me tient à cœur pour ce qui semble être un âge, nous sommes tous ravis de commencer la production, et je suis tellement excité de collaborer avec l’extraordinaire talentueux Tim Roth», a déclaré Welby. Roth, 59 ans, travaille dans l’industrie depuis près de 40 ans et a joué dans divers films. Il est surtout connu pour avoir joué dans des films de Quentin Tarantino tels que Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Four Rooms et The Hateful Eight. Il a été nominé pour un Oscar pour sa performance dans le film de 1995 Rob Roy.

“La seule chose qui est remarquable dans le dialogue de Quentin, c’est qu’il – il a fait toutes vos improvisations pour vous”, a déclaré Roth dans une interview avec NPR en janvier. “Il a déjà sauté le pistolet là-dessus. Votre – ça arrive. Et ça tombe juste hors de vous. Parfois, vous devez lui demander, vous savez, quel est son rythme musical pour une phrase particulière. Et, vous savez – et il Il vous le lira. Il le dira. Et vous allez, oh, je comprends. Je comprends. Mais, vous savez, une grande partie du travail que vous – pour que les choses semblent naturelles et pas non plus naturelles, ce qui est – vous savez, ce n’est pas nécessairement du réalisme. “