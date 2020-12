Accroché à la mi-temps et appelé après la défaite 3-1 de Chelsea contre Arsenal, l’attaquant allemand n’a eu aucun doute sur les sentiments de son entraîneur.

Il fait face à une bataille pour conserver sa place pour le match de lundi contre Aston Villa lorsque Lampard apportera encore plus de changements que prévu initialement en réponse à la performance molle de son équipe aux Emirats.

L’entraîneur de Chelsea était tellement exaspéré par une troisième défaite immédiate que cela a éclipsé sa colère face à la décision de programmer deux matchs en l’espace de 48 heures à Noël.

“Je ne vais certainement pas frapper le tambour sur le retournement après notre performance”, a-t-il déclaré. «Ce n’est pas le point important.

“Mais pour jouer deux matchs en deux jours, nous devons quand même faire des changements. Certains d’entre eux se produiront maintenant en raison de la façon dont le match s’est déroulé et les gens devront entrer et injecter l’énergie et la personnalité de nos performances normales.

«Les gens voulaient nous parler de prétendants au titre – je n’ai jamais accepté cela parce que nous ne sommes pas là. Cela prend du temps à construire et des jours comme aujourd’hui sont certainement ceux dont nous devons tirer une grande leçon. Tout le monde, moi y compris, parce que quand je vois ça en première mi-temps, je n’aime pas ça donc ça ne peut pas arriver.

Werner a prolongé sa course stérile à 10 matchs sans but – et Lampard n’a pas essayé de cacher sa déception face à un joueur qu’il a farouchement défendu ces dernières semaines.

“Il est certain que les buts qui ne sont pas inscrits sont toujours une chose sur laquelle un joueur offensif sera jugé”, a-t-il déclaré. «Pour aujourd’hui, Timo ne nous a pas donné assez avec ou sans le ballon. Nous devons en partie lui laisser du temps. Je continue de dire la même chose parce que c’est une ligue différente, mais nous devons aussi y arriver rapidement.

Lampard a déjà montré son côté impitoyable en sortant Kai Havertz de la ligne de tir après son départ décevant à Stamford Bridge.

Maintenant, c’est Werner qui a l’air d’avoir besoin d’une pause.

Mais il n’est pas seul dans une équipe de Chelsea qui semble avoir perdu son chemin.

Une course inquiétante les a vus remporter seulement leurs six derniers matchs en Premier League – et a incité Lampard à prendre une feuille du livre de son ancien entraîneur Jose Mourinho en critiquant publiquement ses joueurs.

Il a remis en question leur personnage aux Emirats après une défaite qu’il a décrite comme le point le plus bas de leur saison – encore pire que le match nul 3-3 avec West Brom en septembre.

«Aujourd’hui, ils manquent de caractère et les joueurs le savent», a-t-il déclaré. «La première mi-temps nous a manqué.

«Les joueurs doivent rendre les choses différentes. Le message est clair. Les bases sont de courir et de sprinter et les joueurs doivent le faire sur le terrain.

«La première mi-temps a certainement été notre pire performance de la saison car elle manquait d’énergie et je pense qu’à West Brom, il y a eu des erreurs claires et une combinaison de choses qui nous ont opposés dans le match et les gars ont renversé la vapeur. Aujourd’hui, la façon dont nous l’avons abordé en première mi-temps n’était pas correcte.

«Je ne pense pas que cette saison ait jamais été un jeu d’enfant, gagnant chaque semaine. Nous sommes devenus confiants et nous nous sommes retrouvés dans une position où nous ne perdions pas de matchs et ne gagnions pas beaucoup de matchs.

«Lorsque vous perdez quelques matchs, les choses deviennent beaucoup plus difficiles et le seul moyen d’en sortir est de se battre et de travailler dur.

«Les quelques défaites que nous avons eues récemment sont dues au fait que nous avons abandonné. Les joueurs ont chuté d’un niveau. Mon travail est de le récupérer. »