F

Le rang Lampard a admis que Timo Werner était resté «découragé» après la poursuite de la triste course de l’attaquant de 45 millions de livres sterling.

Cela signifie que l’international allemand n’a marqué qu’une seule fois lors de ses 16 dernières apparitions – contre League Two Morecambe.

Lampard a admis qu’il devrait remonter le moral de Werner après le dernier coup porté à sa confiance – mais a insisté sur le fait que sa fortune allait changer.

«Je suis déçu pour lui», a déclaré l’entraîneur de Chelsea. «Il a beaucoup donné à la performance aujourd’hui.

«Il était une menace derrière, son lien avec Tammy, son lien avec les gens autour de lui. C’est juste une de ces choses. Quand ça ne va pas pour vous, ça peut arriver.

«J’ai raté les pénalités, je connais le sentiment. Je sais qu’il se sentira découragé, peut-être maintenant et dans les dernières minutes du match, mais il ne devrait pas l’être. C’est mon travail et celui de ses coéquipiers de le soulever et il ira bien.

«C’était presque un signe de ce qui se passait pour Timo à la minute. Ce n’est pas vraiment pour lui. Mais il y aura un moment où il prend des pénalités sans y penser et frappe le fond du filet sans y penser.

«Pour le moment, ce n’est pas tout à fait le moment pour Timo, mais cela viendra bientôt, espérons-le.

Lampard a également refusé de blâmer Kepa Arrizabalaga pour son erreur en première mi-temps qui a permis à Jordan Clark de marquer pour Luton.

«D’un autre côté, Kepa effectue un très bon arrêt en seconde période pour s’assurer qu’il ne passe pas à 2-2», a-t-il déclaré. «Il est très facile pour les gens de se concentrer sur ça, mais Kepa ne joue pas aussi régulièrement.

«Il arrive après un bon entraînement et il est un bon gardien de but et je lui donnerai certainement celui-là en première mi-temps.

«Je suis aussi ennuyé que nous laissions quelqu’un se tenir dans notre boîte dans l’espace et obtenir un coup de feu alors que nous n’aurions pas dû le faire. Je pense que c’était un moment général de complaisance de l’équipe avec la façon dont nous étions à 2-0, ce qui n’est pas suffisant.

«Donc, nous y sommes revenus très rapidement et avons dominé le match et cela nous a rendu un peu nerveux de ne pas avoir l’avantage de deux buts qui le rend confortable.

“Une fois que nous avons récupéré cela, ce que nous aurions dû obtenir beaucoup plus tôt, le jeu était confortable.”

Un triplé de Tammy Abraham a assuré le passage en toute sécurité de Chelsea au cinquième tour où ils affronteront Barnsley. Et Lampard espère que cela pourrait constituer le tournant pour son équipe après une série de cinq défaites en huit matchs avant le match.

«J’ai toujours besoin des résultats», a-t-il déclaré. «C’est Chelsea. Pouvez-vous participer au prochain tour et comment vous sentez-vous? Les gens s’y attendent. Les gens attendent beaucoup de notre position dans la ligue.

«Mon travail est de voir l’intérieur, de savoir ce qui se passe à l’intérieur pour regarder l’équipe aujourd’hui et de jouer beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent.

«Les gens vont l’examiner et regarder de très près pour le moment, mais je regarde la situation dans son ensemble. Mais, bien sûr, je voulais le résultat aujourd’hui. C’est un bel air de positivité autour du club pour passer au tour suivant. Nous sommes dans deux compétitions de coupe avec la Ligue des champions, la FA Cup et nous voulons gagner plus de points en championnat.

«Trois victoires en quatre matchs, je suis heureux de citer celle-là parce qu’à l’heure actuelle, les gens regarderont beaucoup les statistiques à court terme qui peuvent être inversées dans différentes directions.

«C’est bien pour nous à court terme que nous ayons fait cela. Vous parlez de deux matchs de coupe, un de championnat que nous gagnons et un que nous perdons.

«L’examen minutieux d’un club comme Chelsea est normal. Le travail pour nous est de ne pas trop nous préoccuper du nombre de matchs que nous avons gagnés récemment ou de notre position dans la table. Quand vous êtes légèrement en retrait, ce que nous avons été, l’accent ne peut être que sur le changement de forme et j’ai pensé qu’aujourd’hui l’élévation individuelle de la forme et l’élévation collective étaient un grand positif. Je suis très content de ce côté-là.