Le Saturday Night Live de ce week-end présente l’un des jeunes talents les plus populaires d’Hollywood et l’une des légendes vivantes de la musique. L’acteur Timothee Chalamet anime le spectacle pour la première fois, et il obtient Bruce Springsteen et le E Street Band comme invité musical. Les deux mondes se sont heurtés pour un extrait hilarant de l’épisode, diffusé à 23h30 HE sur NBC.

“Bonne nouvelle, tout le groupe est dans le casting maintenant!” Springsteen a déclaré dans la première promo. Cela a incité le guitariste et ancienne star des Sopranos Steven Van Zandt à lever la main. «Puis-je jouer au Dr Fauci?» Demanda Van Zandt. “Ouais bien sûr, pourquoi pas,” Cecily Strong haussa les épaules. Dans la deuxième promo, Strong a demandé à Chalamet de recréer l’une des scènes les plus célèbres de Call Me By Your Name, l’un l’autre appelant l’autre par leur nom. Springsteen a semblé un peu perturbé par la scène et l’a interrompue en marmonnant: «Et je suis Bruce.

L’apparition de Chalamet sur SNL n’est pas programmée pour un projet en particulier, car tout ce qu’il a joué et qui devait sortir en 2020 a été retardé. Il a travaillé avec Wes Anderson sur The French Dispatch, qui devait initialement sortir en salles cet été. Il devrait sortir en 2021, mais Disney’s Searchlight Pictures n’a pas fixé de nouvelle date. Chalamet a également le rôle principal dans l’adaptation de Denis Villeneuve de Frank Herbert’s Dune, que Warner Bros. a reporté au 1er octobre 2021.

Quant à Springsteen, il a plein de nouveautés à jouer au Studio 8H. De retour le 23 octobre, Springsteen a sorti Letter To You, son premier album avec The E Street Band depuis 2014’s High Hopes. Le nouveau disque a été salué par la critique et a été accompagné d’un documentaire publié sur Apple TV +. Springsteen a déjà joué sur SNL en mai 1992, octobre 2002 et décembre 2015.

L’épisode de SNL de ce week-end est le deuxième depuis la clôture de l’élection présidentielle de 2020. La semaine dernière, l’émission présentait Jason Bateman comme animateur et Morgan Wallen comme invité musical. Le samedi 19 décembre, l’ancienne membre de la distribution SNL, Kristen Wiig, animera quelques jours à peine avant la sortie de Wonder Woman 1984 sur HBO Max. Son invité musical est la chanteuse “Don’t Stop Now” Dua Lipa, qui devait se produire à la fin de la saison dernière, mais son épisode a été annulé en raison de la pandémie.