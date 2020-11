je

En 2019, Beatrix Blaise a remporté un concours pour réaliser un court métrage one-shot sur 35 mm, à l’aide d’une technocrane de 40 pieds. Son idée était de capturer une «tranche de vie» dans un immeuble d’habitation, passant de fenêtre en fenêtre – il lui suffisait maintenant de déterminer l’emplacement idéal pour cela.

Elle l’a trouvé à Maiden Lane, un groupe de logements sociaux modernistes juste au nord de King’s Cross, flanqué de deux côtés par des voies ferrées. Blaise a visité le centre communautaire local et «a immédiatement rencontré des tas de gens formidables».

«Les gens disaient ‘Oh mon Dieu, tellement excitant que vous faites un film! Et cette personne? Et qu’en est-il de cette personne? elle se souviens.

Cela a abouti à Tin Luck, un examen magnifiquement réalisé de la région et de ses habitants. Il a été nominé pour le meilleur court métrage britannique à Raindance et témoigne fièrement du pouvoir de la communauté à Londres.

Environ 90% des acteurs étaient composés soit d’habitants de Maiden Lane, soit de leurs amis, tandis que Nazrul Islam, directeur général du centre communautaire, est venu à bord en tant que producteur exécutif du film. Après avoir posté des lettres dans des centaines de boîtes aux lettres du domaine, Blaise a pu recruter des figurants, ainsi qu’une équipe pour travailler dans les coulisses, leur offrant une sorte de stage dans le monde du cinéma. Une grande partie du dialogue dans le film a été écrite avec l’aide des acteurs eux-mêmes, ajoutant une autre couche d’authenticité.

Samuel Adewunmi, un talent en plein essor qui a joué dans The Last Tree de Shola Amoo en 2019, a grandi à Maiden Lane et joue le personnage central de Tin Luck, Trey – un jeune homme essayant de donner un sens à la masculinité, l’identité, la vulnérabilité et l’ambition au milieu de la claustrophobie du domaine.

(

La réalisatrice Beatrix Blaise (à gauche) et Samuel Adewunmi sur le plateau de Maiden Lane

/ Théo Clarke)

«C’est une telle communauté, mais c’est aussi en forme de cellule et de bloc», dit Adewunmi à propos de l’architecture du domaine. «Vous êtes interconnecté et vous êtes juste à côté de vos voisins, tout le monde est ensemble.»

C’est quelque chose qui est exploré dans la scène où Trey, debout sur l’un des balcons supérieurs du bloc, abaisse une boîte, attachée à un morceau de ficelle avec un message à l’intérieur, à sa petite amie Leila au rez-de-chaussée.

«Lorsque vous faites face à des choses émotionnelles ou à des choses qui pourraient se passer à la maison – comme être l’aîné qui s’occupe de cinq de vos frères et sœurs, et vos parents s’attendent simplement à ce que vous fassiez cela, et que vous puissiez le faire … avoir cette responsabilité, et pourtant vous vivez si près de vos amis, et vous ne voulez pas nécessairement que tout le monde connaisse votre entreprise privée – j’avais l’impression que l’étain représentait tout cela en un mot », dit Adewunmi. «Se sentir comme, ‘Je sais que je suis si proche de vous, et je pourrais juste vous parler, mais cela signifie devoir m’ouvrir, et peut-être que je ne suis pas nécessairement dans cette position’.

Et donc, bien que Tin Luck traite d’une partie de la négativité liée à la vie dans un endroit comme Maiden Lane, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la représentation typique des domaines londoniens que nous avons l’habitude de voir sur le film. Au lieu de grands bâtiments menaçants sous un ciel gris foncé, le tournage a eu lieu pendant «l’heure magique du soir» d’une douce journée de septembre, avec en toile de fond un soleil couchant baignant le tout dans une teinte rose chaude.

«Il s’agissait simplement de représenter cet équilibre entre les choses difficiles et parfois, comme Sam l’a dit, il était difficile d’être constamment entouré de gens, mais aussi d’être vraiment très favorable», dit Blaise. Un plan du film montre un balcon rempli de fleurs aux couleurs vives – un clin d’œil à la façon dont les résidents rendent leurs maisons «vraiment belles et magiques, pas granuleuses», ajoute-elle.

Pour Adewunmi, tourner près de sa maison d’enfance était un voyage «amusant» dans le passé. «Je suis vraiment fier de l’endroit où j’ai grandi, et donc de pouvoir m’exprimer de manière créative dans les espaces que j’ai traversés et avec les gens avec lesquels j’ai grandi… [it was like] pouvoir jouer dans un sens, de la même manière que nous avons joué en grandissant.

(

La technocrane de 40 pieds utilisée pour capturer la prise unique du film

/ Théo Clarke)

Le film est clairement devenu un élément précieux de la vie communautaire. Alors que la marque de cosmétiques Lush a fourni une bonne partie du financement – Blaise ne tarit pas d’éloges pour son soutien aux films sociaux et éthiques – il y avait encore un petit déficit à combler. Sans se décourager et sous l’impulsion de Nazrul Islam, les habitants se sont rassemblés pour fournir le dernier morceau d’argent.

Cette relation est «quelque chose qui va continuer», dit Blaise. Elle espère continuer à employer des personnes du centre communautaire pour travailler sur de futurs projets. «J’ai dit à toutes les personnes impliquées que Maiden Lane était mon point de départ en tant que cinéaste, et je m’en souviendrai pour toujours.

Tin Luck est disponible pour regarder gratuitement, ou avec un don de 5 £, jusqu’au 7 novembre sur cinema.raindance.org avec des plans pour une sortie plus large en 2021