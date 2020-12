Tini Stoessel dédie-t-elle sa nouvelle chanson à Sebastián Yatra? | .

La chanteuse argentine Martina Stoessel mieux connue sous le nom de Tini Stoessel Elle a sorti il ​​y a deux jours son dernier single intitulé “Je t’oublierai” sur sa chaîne YouTube officielle. Certains prétendent qu’il pourrait être dédié à son ex-petit ami Sebastián Yatra.

La chanteuse et également actrice a commencé sa carrière à la télévision, sa renommée s’est catapultée lorsqu’elle a joué Violetta dans le feuilleton du même nom, cela était connu dans plusieurs pays, grâce à sa popularité, le nom de Tini a commencé à être connu.

Cependant, ce n’est que lorsqu’elle a décidé de se lancer en tant que chanteuse que sa renommée a été totalement catapultée, non seulement elle s’est fait connaître en Argentine mais dans le monde entier, le nom de l’interprète de “Fresa” Tini Stoessel il devient de plus en plus populaire dans le monde.

Il semble qu’il a toute une vie dans le monde du show business, mais il a commencé sa carrière en 2012 mais c’est jusqu’en 2016 qu’il a commencé à chanter officiellement, aujourd’hui seulement sur Instagram il compte 14 millions 800 mille followers, ceux-ci continuent à chaque fois en ascension plus élevée.

Depuis quelques mois, Tini Stoessel est associé à Sebastian YatraMalgré le fait qu’ils aient mis fin à leur relation à cause de la pandémie, le couple est l’un des plus connus et adorés des deux fans l’un et l’autre, leur histoire d’amour méritait pratiquement un film, c’était comme l’un de ces amours que tout le monde Il espère avoir mais ne s’attend pas à ce que cela se termine, donc en partageant la nouvelle de leur séparation, on pense que des millions de ses fans ont souffert comme eux.

Officiellement, la raison pour laquelle ils ont mis fin à leur relation n’est pas connue, bien que chacun ait partagé son opinion sur l’autre, qui est toujours respectueuse et aimante, il n’y a aucun signe qu’ils envisagent de revenir.

Les deux n’ont pas arrêté de travailler depuis leur séparation, pour leur part Tini Stoesel On a assez dit que les chansons qu’elle a libérées sont des dédicaces pour son ex-petit ami, comme celle-ci récente où une partie de l’histoire qu’elle a vécue après leur séparation est pratiquement liée, au moins certaines choses coïncident trop avec les paroles de la chanson .

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Chair de poule … Je t’aime tellement ami heureux pour toi et pour ce bel album “,” Tu fais de la magie avec ta voix, entendre la chanson m’a fait pleurer. Vous pouvez dire que vous le chantez avec votre cœur dans vos mains, vous êtes très créatif, spectaculaire et fantastique. Touchant toujours nos cœurs », ont écrit certains fans.

Dans le cadre de son nouvel album “Je t’oublierai” est l’une des chansons qui ont volé le cœur des internautes, tout comme d’autres de ses singles l’ont fait, comme ses fans l’ont partagé avec enthousiasme.

Il semble qu’avec cette mélodie la belle chanteuse argentine de 23 ans ait décidé de mettre fin à sa “relation” avec Sebastian Yatra, on pourrait dire que cela deviendra un hymne pour quiconque veut finir quelque chose qui ne le sera sûrement plus jamais.

Beaucoup de fans des deux attendaient avec impatience que les deux se remettent ensemble, car c’est à cause de la pandémie qu’ils ont décidé de se séparer, bien que l’on pense qu’il y a quelque chose de plus profond que cela, qu’ils ne partageront sûrement pas au moins. pas bientôt.

La douleur dans le cœur des fans de savoir ça Tini Stoessel clôt ce chapitre de sa vie, il servira à renforcer son lien avec l’interprète de “Conseils d’amour”, nul doute qu’aujourd’hui pour une célébrité comme Tini Stoessel le soutien de ses admirateurs est essentiel.

Lire aussi: L’ex de Marc Anthony inquiète les fans pour la photo de Sebastián Yatra