Tini Stoessel est à peine couverte, même sa mère a été impressionnée par la photo | INSTAGRAM

La chanteuse et actrice argentine Tini Stoessel s’est consacrée ces dernières semaines à partager du contenu visuel avec ses millions d’abonnés à partir de son profil officiel sur Instagram, quelque chose qui comme on dit, elle a peu de temps à le faire, puisque, dans le passé, on pouvait la voir partager des photos impressionnantes avec tous ses fans, mais tout dans “normal et décent”.

On ne sait pas si c’est depuis que sa relation avec le chanteur colombien est devenue officielle Sebastian Yatra a fini par partager une image ou deux d’elle où on peut la voir plus ouverte et plus audacieuse, peut-être aussi parce qu’il n’y a plus tant de préjugés contre les personnes qui se consacrent à partager des images avec des poses suggestives ou avec peu de vêtements, ou c’est simplement un chance du destin, ce que nous avons est certain, c’est que, depuis un certain temps, Tini se consacre à choyer la vue de ses admirateurs sur les réseaux sociaux lors de la publication de photos montrant un peu de peau.

C’est le cas de l’une de ses dernières publications, où l’actrice connue pour avoir joué le rôle principal dans la série de Disney: «Violetta», apparaît assise dans le confort de sa chambre et devant le miroir, elle pose placidement, montrant sa région abdominale tonique avec vanité et fierté.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Tini Stoessel dédie-t-elle sa nouvelle chanson à Sebastián Yatra?

Bien que ce ne soit pas tout ce que Tini nous a montré, car il s’avère que, pour la photo en question, la belle et talentueuse fille a décidé de porter un petit haut noir, qui couvrait à peine ce qui était nécessaire, puis elle a partagé la photo sur le réseau social bien connu et a surpris tous les téléspectateurs de la photo flirty.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO EN GRASSE

L’impact a été si grand que la fille a reçu des milliers de commentaires d’amis et d’adeptes.Cependant, ce qui a le plus fait sensation, c’est que c’est sa propre mère qui a dû faire son commentaire respectif, en tant que mère protectrice, en lui adressant un avertissement. Tenue révélatrice du célèbre créateur de contenu de 23 ans.

«Je vais mettre un autre pansement noir en dessous», a écrit Mariana Stoessel, la mère de la chanteuse, ce commentaire a suscité des centaines de réactions chez les fans de Tini, qui au moment de la rédaction de cet article, les commentaires de la dame ont recueilli plus de 130 réponses et environ 2900 «j’aime».

De son côté, Stoessel a montré qu’elle est désormais une femme qui n’a pas peur de montrer sa personnalité avec laquelle elle vole le souffle de ses milliers d’adeptes, nous continuerons donc sûrement à la voir publier ce type de contenu à plus d’une occasion en l’avenir, et bien sûr, garder ses fervents fans heureux.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Un autre exemple est précisément la dernière publication que l’artiste argentine a faite, où elle a publié une courte vidéo montrant un aperçu de l’un de ses derniers concerts qui est déjà disponible via la plateforme de streaming YouTube, dans le clip, il apparaît dans le scène avec une tenue qui s’est également révélée très révélatrice.

Avec un chemisier en maille dans les tons orange, elle ne couvrait que ses seins avec une paire d’émojis pour les lèvres, de même la tenue était complétée par des jambières aux tons orange vif et rose qui se combinaient parfaitement avec la tenue révélatrice, qui est la même Il couvre les domaines qui doivent être couverts pour que la société ne soit pas scandalisée.

Elle et ses danseurs apparaissent dans le contenu audiovisuel vêtus des costumes s3xy, prenant les meilleures mesures pour montrer à leur public, qui était plus que impatient de voir le concert de Tini.