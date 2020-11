Tini Stoessel vous manque-t-il? Sebastián Yatra vous envoie un message nostalgique | .

Le chanteur colombien Sebastian Yatra Il était très sentimental lors de la finale de l’émission “La Voz España” alors maintenant on pense qu’il lui manque son ex-petite amie Tini Stoessel, avec qui il s’est terminé presque quand la quarantaine a commencé.

Il ne fait aucun doute qu’il y a eu de nombreux moments au cours desquels on a soupçonné que le beau couple de Sebastián Yatra et Tini Stoessel, ils auraient pu revenir.

Eh bien, comme vous vous en souvenez, il y a des mois, alors que la pandémie ne faisait que commencer, ils ont annoncé leur violation Et cela a frappé durement ses millions de fans, puisqu’ils avaient formé l’un des couples les plus solides du show-business, et qu’ils avaient de nombreux projets ensemble, dont “La Voz España”.

Comme on le savait, Tini et Yatra avaient plusieurs contrats publicitaires main dans la main, qui devaient prendre fin après leur rupture et sûrement aussi l’une ou l’autre chanson, cependant, la plus compliquée et ce que leurs fans voulaient le plus voir était une série qu’ils enregistreraient. ensemble.

Bien qu’il y ait quelque chose dont ils ne pouvaient pas se débarrasser, parce que c’était déjà enregistré et oui ou oui, ils devaient continuer ce projet ensemble.

Il s’agit de “La Voz España”, où Sebastian Yatra Il était un collaborateur de Pablo López et Tini Stoessel était un assistant de l’entraîneur Alejandro Sanz.

Dans ces jeux musicaux, tout était joué et bien que beaucoup aient remarqué que les chanteurs étaient très proches les uns des autres et qu’ils faisaient des blagues très romantiques, la vérité est que ces programmes étaient déjà enregistrés, et c’est pourquoi ils ont fait référence à Yatra et Tini comme s’ils étaient encore ensemble.

Il ne fait aucun doute que ce fut une grande déception pour ses followers qui rêvaient de revoir le couple sur scène et de faire toutes leurs précédentes occurrences ensemble sur le réseau social Instagram.

Aujourd’hui cette belle aventure prend fin pour moi. Tu me manqueras Pablo López et tous ceux qui ont fait partie de cette expérience !! Merci l’Espagne, que celui qui caresse le plus votre cœur gagne », a écrit le Colombien sur son compte Instagram.

Avec ça, Sébastien fait référence à “La Mala”, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Pablo López et sûrement aussi à Tini, car malgré la distance et la rupture, les chanteurs ont toujours fait preuve de beaucoup d’affection et de respect mutuel.

Ce que tout le monde voulait voir, malheureusement, semble de plus en plus lointain et il est très difficile pour ce couple de se réconcilier, et bien qu’il n’y ait pas beaucoup de raisons sous-jacentes autres que la distance, leurs adeptes rêvent de les revoir ensemble.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’était au milieu de 2016, lorsque Yatra a signé son contrat pour commencer à travailler avec Universal Music, la même maison de disques qui compte Tini parmi ses artistes.

Jusque-là, le Colombien a triomphé en tant qu’artiste indépendant avec des chansons telles que “Para Olvidar” ou “Como Mirarte”, et s’est démarqué pour être le compositeur de tubes tels que “Enfin je vous ai trouvé”, qu’il a enregistré avec Cali et El Dandee et Juan Magán, je t’aime toujours de Thalía et “Para enamorarte” de CNCO, entre autres.

Cependant, avec la maison de disques derrière lui, Sebastián a commencé à sonner partout dans le monde avec la chanson “Traicionera” et en novembre de la même année, il est arrivé en Argentine pour faire sa première tournée promotionnelle.

Et c’est ainsi que la société a pensé que c’était une bonne idée de mettre Yatra avec Tini pour une collaboration, qui leur permettrait d’ouvrir de nouveaux marchés aux deux.

De cette façon, “Il n’y a personne pour nous arrêter” a émergé, la première chanson qu’ils ont enregistrée ensemble et en juin 2017, Sébastien est retourné dans notre pays pour accompagner Stoessel sur le programme de Susana Giménez et continuer à se faire connaître dans le cône sud.

Comme prévu, le sentiment entre Yatra Oui Tini C’était immédiat et c’était évident dans les histoires qui ont toutes deux été téléchargées sur leurs comptes Instagram, cependant, à ce moment-là, le chanteur sortait avec l’espagnol Pepe Barroso Silva, donc tout a été réduit à une simple amitié.

