HBO Max a officiellement commandé un réveil de Tiny Toon Adventures appelé Tiny Toons Looniversity. La nouvelle série a déjà été ramassée pendant deux saisons, avec une liste incroyable de talents derrière elle. Jusqu’à présent, on ne sait pas quand la série sera présentée en première.

Tiny Toons Looniversity suit Babs, Buster Bunny et le reste du gang familier de Tiny Toons à l’université d’Acme Looniversity, où ils étudieront pour devenir des «toons professionnels». Ils apprendront des meilleurs: les Looney Tunes eux-mêmes, étudient l’art du dessin animé tout en se retrouvant et en nouant des amitiés. L’émission aura le cinéaste oscarisé Steven Spielberg parmi ses producteurs exécutifs et provient des studios Warner Bros.Animation, Amblin Television et Cartoon Network. L’écrivain et producteur nominé aux Emmy Awards, Erin Gibson, sera le showrunner.

Tiny Toon Adventures était une adaptation bien-aimée des Looney Tunes qui s’est déroulée de 1990 à 1992 sur FOX. Il était centré autour d’un casting de jeunes personnages qui ressemblaient aux Looney Tunes originaux les plus emblématiques – par exemple, Buster Bunny était un petit lapin bleu pas contrairement à Bugs Bunny, Plucky Duck ressemblait à un plus jeune Daffy Duck, et ainsi de suite.

Pour une certaine génération de fans, cette émission était aussi importante que les Looney Tunes l’étaient pour les générations précédentes, comme le président des studios Warner Bros.Animation et Cartoon Network, a déclaré Sam Register dans l’annonce de mercredi. “Pour de nombreux enfants, Tiny Toons était leur introduction au monde de Looney Tunes et, au fil du temps, Buster, Babs, Plucky et tous les personnages sont devenus tout aussi aimés par une toute nouvelle génération”, a déclaré Register. La poursuite de notre formidable partenariat créatif avec Amblin Television ramènera ces personnages pour que les fans de tous âges puissent en profiter. “

Register produira la nouvelle série avec Spielberg et les coprésidents d’Amblin Televion, Justin Falvey et Darryl Frank. Nate Cash de Adventure Time est également engagé en tant que co-producteur exécutif. Le cadre supérieur d’Amblin, Clint LaVigne, et le cadre de Warner Bros., Audrey Diehl, superviseront les affaires créatives quotidiennes du projet.

“Ces personnages intelligents, hilarants et effrontés ont laissé une impression indélébile sur l’enfance de tant de gens”, ont déclaré Frank et Falvey. «Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre notre relation avec Warner Bros.Animation, HBO Max et Cartoon Network pour réinventer les Tiny Toons pour de nouveaux publics, et nous savons que les fans de la série originale seront tout aussi ravis de partager le montrer avec leurs enfants comme ils le seront pour revisiter un favori d’enfance. “

L’original Tiny Toon Adventures est maintenant en streaming sur Hulu. Tiny Toons Looniversity arrive bientôt sur HBO Max.