etectives chassant un homme armé à la suite d’une fusillade dans l’est de Londres ont publié des images de vidéosurveillance du suspect.

Un homme dans la trentaine a été soigné pour une blessure par balle à la jambe suite à l’attaque de Romford l’année dernière.

La police a été appelée à White Hart Lane juste avant 7h40 le 14 octobre. Après la fusillade, le tireur aurait fui à pied le long de Rodney Way, puis de retour sur White Hart Lane.

Des détectives Trident du Specialist Crime Command enquêtent et samedi ont diffusé des images de vidéosurveillance d’un homme qu’ils recherchent en relation avec l’attaque.

Dans les images, l’homme, qui semble porter des gants, peut être vu parler au téléphone alors qu’il fait les cent pas devant un arrêt de bus.

L’agent-détective Rob Wilmer a déclaré: «Nous avons déjà fait appel à l’aide du public et nous devons le faire à nouveau. Il est vraiment important que nous identifions l’homme sur la vidéo et je demanderais à quiconque le reconnaît de nous contacter le plus rapidement possible.

«Je suis également toujours intéressé par toute personne qui se trouvait dans la zone au moment de la fusillade et qui aurait pu voir ou entendre quelque chose de suspect. Si vous avez été témoin de quelque chose et que vous ne vous êtes pas encore manifesté, veuillez appeler la police ou Crimestoppers si vous souhaitez rester anonyme. “

La victime est depuis sortie de l’hôpital. Il n’y a pas eu d’arrestations et les enquêtes pour établir le motif de la fusillade se poursuivent.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police via 101 ou de tweeter @MetCC en citant la référence Cad 1171 / 14Oct. Sinon, pour rester anonyme, contactez Crimestoppers au 0800 555 111.