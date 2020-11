UNE

Un terroriste impliqué dans un saccage d’armes à feu à Vienne, qui a fait au moins quatre morts, s’est révélé aujourd’hui être un partisan de l’État islamique qui avait été emprisonné pour avoir tenté de se rendre en Syrie.

Le ministre autrichien de l’Intérieur, Karl Nehammer, a déclaré que l’homme armé, identifié dans les médias locaux comme Kurtin S, était un jeune de 20 ans de nationalité autrichienne et macédonienne qui avait un casier judiciaire lié à son activité terroriste.

Les responsables ont par la suite confirmé qu’il avait été condamné à 22 mois de prison en avril de l’année dernière pour avoir tenté de se rendre en Syrie et de rejoindre l’EI.

Il a été abattu par la police après avoir exécuté son saccage, ont indiqué des responsables. Une photographie circulant en ligne semble montrer l’attaquant posant avec des couteaux faisant un serment d’allégeance apparent à l’EI.

Les révélations sont survenues alors que des images horribles de l’un des meurtres ont émergé et que la police a continué à rechercher au moins un complice présumé.

M. Nehammer a déclaré que Kurtin S avait porté une fausse ceinture de suicide lors de son attaque et que 15 perquisitions avaient été menées à Vienne et à St Pölten, une ville du nord-est de l’Autriche, plusieurs personnes arrêtées alors que l’enquête sur des complices présumés s’intensifiait. .

Les développements sont survenus alors que l’Autriche a annoncé trois jours de deuil national et que de plus amples détails sur l’attaque de la nuit dernière ont été révélés.

Cela a commencé vers 20 heures lorsque Kurtin S, qui était armé d’un fusil automatique, d’un pistolet et d’une machette, a commencé à tirer sur des gens assis devant des bars et des cafés dans une rue près de la synagogue Seitenstettengasse dans le centre de Vienne.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un homme armé blessant une victime avec son fusil d’assaut, puis retournant tirer des balles mortelles malgré que l’homme le supplie de ne pas tirer.

Les trois autres décès étaient deux femmes, dont une serveuse, et un autre homme. Une victime a été décrite comme un «jeune passant». 17 autres personnes, dont cinq atteintes de blessures graves, étaient traitées à l’hôpital. Tous avaient profité d’une dernière nuit avant que les restrictions nationales de verrouillage des coronavirus n’entrent en vigueur aujourd’hui.

Pendant ce temps, la police, qui a déclaré que Kurtin S avait été «neutralisé» par des agents armés peu après 20 heures la nuit dernière, était toujours à la recherche d’un autre terroriste présumé dans la confusion quant à savoir s’il avait agi seul ou s’il avait des complices. Les écoles ont été fermées et les gens ont dit d’éviter le centre de Vienne, car des renforts ont été amenés pour aider à la recherche d’autres assaillants et 1 000 policiers ont été déployés dans la ville.

Lors d’une conférence de presse, M. Nehammer a déclaré qu’au moins un agresseur «lourdement armé et dangereux» serait toujours en liberté, tandis que les responsables ont laissé entendre qu’il aurait pu y avoir jusqu’à quatre assaillants. M. Nehammer a ajouté que l’appartement du mort avait été perquisitionné, des vidéos trouvées et qu’il était un sympathisant de l’EI.

“Nous avons subi une attaque hier soir par au moins un terroriste islamiste”, a-t-il déclaré aux journalistes, tweetant plus tard aux gens pour “éviter le centre-ville”.

La police a initialement signalé des attaques à six endroits par plus d’une personne et, bien que recherchant au moins un autre attaquant potentiel, tentait toujours d’établir ce matin si les tirs étaient le résultat d’un terroriste isolé ou non. “Pour le moment, nous pensons qu’il y a plus, nous enquêtons”, a déclaré le chef de la police de Vienne, Gerhard Pürstl.

L’attaquant viennois “ sympathisait avec l’État islamique ”

«Il est difficile de dire avec certitude s’il s’agissait d’un ou plusieurs attaquants. De nombreux témoins sont blessés, traumatisés et nous devons analyser les données. Cela prendra du temps… à ce stade, il n’y a pas de réponse définitive. »

Le témoin rabbin Schlomo Hoffmeister a décrit les scènes horribles qu’il a vues d’une fenêtre au-dessus.

«J’ai vu l’attaquant tirer une centaine de balles dans divers pubs et bars alignés dans notre rue. Il tirait sur des gens assis devant des pubs et des bars et ces gens qui sautaient à l’intérieur des bars, s’enfuyaient.

Le chancelier Sebastian Kurz a déclaré que “nous sommes victimes d’une attaque terroriste méprisable dans la capitale fédérale”.