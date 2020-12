Les lauréats de 2003 et les quatre finalistes – battus 32-12 par l’Afrique du Sud lors de la pièce maîtresse de l’année dernière à Yokohama – ont été classés dans la poule D pour la compétition en France qui se déroule entre septembre et octobre 2023.

Quelque huit qualifications doivent encore être confirmées pour le tournoi à 20 équipes, bien que ce trio sera éventuellement rejoint dans la poule D par les équipes d’Océanie 1 et des Amériques 2.

Les premiers seront les vainqueurs d’un barrage de juillet 2021 entre les Samoa et les Tonga, tandis que les seconds pourraient être l’Uruguay, les États-Unis ou très probablement le Canada.

En 2019, l’Angleterre a dominé un groupe contenant l’Argentine, la France, les Tonga et les États-Unis, battant les Pumas – qui ont vu le verrou Tomas Lavanini expulsé – 39-10 à Chofu après de lourdes victoires en points bonus sur les Tonga et les États-Unis.

Leur affrontement avec la France a été annulé et a statué un match nul 0-0 en raison du typhon Hagibis, avec l’Angleterre – qui était censée retourner au Japon en tournée cet été, seulement pour que la pandémie de Covid-19 entraîne l’annulation de ce voyage – puis partir pour vaincre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, championne en titre, de manière impressionnante en route vers la finale, où ils ont été battus par les Springboks.

Réagissant au tirage au sort de lundi, l’entraîneur-chef de l’Angleterre et ancien patron du Japon, Jones, a déclaré: “Je pense que la qualité de toutes les poules est très élevée. L’Argentine a un excellent bilan en Coupe du monde et le Japon est la nation de rugby qui s’améliore le plus au monde. être un grand défi pour voir qui traverse la piscine.

“Le Japon va être un match difficile car ils jouent le jeu différemment, nous n’avons pas beaucoup de chances de jouer contre des équipes comme eux, donc nous allons devoir être très bien préparés.

«Vous avez alors le contraste de l’Argentine qui a joué peut-être le match le plus physique que nous ayons vu en 2020 contre les All Blacks. C’est probablement la piscine la plus contrastée en termes de style et de philosophie de jeu et c’est probablement ce qui la rend la plus intéressante. “

Il y avait un look très familier à la poule C, avec le Pays de Galles placé aux côtés de l’Australie et des Fidji pour la troisième Coupe du monde consécutive.

Ailleurs, la France, hôte, se heurtera aux All Blacks dans ce qui devrait constituer un début de tournoi juteux, l’Italie faisant face à une tâche ardue aux côtés de ce duo de la poule A.

L’Irlande et l’Écosse sont également jumelées – avec l’Afrique du Sud – pour la deuxième Coupe du monde consécutive dans la poule C, l’Irlande comptant 27-3 vainqueurs à Yokohama en septembre 2019 et remportant également les rencontres suivantes lors de la Coupe des Six Nations et des Nations d’automne.