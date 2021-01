Chorley, qui joue dans la National League North, a battu Derby County 2-0 au troisième tour après que les Rams aient été forcés de jouer leur équipe des moins de 23 ans en raison d’une épidémie de Covid-19.

L’équipe du sixième niveau lorgnera désormais sur un cuir chevelu de Premier League après avoir obtenu un match nul à domicile contre les Wolves.

Cependant, ce n’était pas le plus gros match de la ronde car Manchester United a été tiré à domicile contre ses rivaux Liverpool.

L’équipe de Jurgen Klopp a maintenant été tirée au sort contre des adversaires de la Premier League 17 fois en 26 matchs nuls en coupe nationale depuis sa nomination.

Le vainqueur du match de rancune affrontera alors Stockport, West Ham ou Doncaster pour une place dans les huit derniers.

Ailleurs, Chelsea et Tottenham ont noué des liens contre l’opposition au championnat. Les Blues accueilleront Luton, tandis que les Spurs se rendront à Wycombe.

En cas de victoire, Chelsea affrontera le vainqueur entre Barnsley et Norwich pour une place au sixième tour. Tottenham, s’ils battent Wycombe, affrontera Everton ou Sheffield United.

Arsenal sera également sur la route et se rendra à Southampton ou à Shrewsbury – dont le match du troisième tour a été reporté après qu’un nombre important de joueurs et d’employés de Shrews ont été testés positifs pour le coronavirus.

Frank Lampard: Mes jeunes joueurs ont besoin de temps pour devenir des “ tueurs cohérents ”

Le club de League One n’avait pas assez de joueurs en forme et non isolants pour jouer le match au St Mary’s Stadium. Le vainqueur – que ce soit Arsenal, Southampton ou Shrewsbury – affrontera le vainqueur entre Chorley et Wolves pour une place en quart de finale.

Les 16 matches de quatrième tour se joueront tout au long du week-end des 23 et 24 janvier. Les huit matches de cinquième tour se joueront le mercredi 10 février.

Tirage complet du quatrième tour de la FA Cup

Forêt de Swansea / Nottingham

Manchester United / Liverpool

Southampton / Shrewsbury ou Arsenal

Sheffield United / Plymouth

Stockport / West Ham ou Doncaster

Everton / Sheffield mercredi

Tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup

Fulham / Burnley contre Bournemouth / Crawley

Manchester United / Liverpool vs Stockport / West Ham ou Doncaster

Sheffield United / Plymouth contre Millwall / Bristol City

Chorley / Wolves contre Southampton / Shrewsbury ou Arsenal

Barnsley / Norwich contre Chelsea / Luton

Everton / Sheffield Wednesday contre Wycombe / Tottenham

Swansea / Forêt de Nottingham contre Cheltenham / Man City

Brentford / Leicester contre Brighton / Blackpool