United a subi l’ignominie de son abandon de la Ligue des champions, bien qu’Ole Gunnar Solskjaer considérera sans aucun doute la rétrogradation comme une autre chance de gagner de l’argenterie.

Arsenal espère de nouvelles distractions de sa triste forme nationale, qui lui a valu de perdre sept des 12 matchs de Premier League contre six victoires sur six en Europe. Tottenham et Leicester, quant à eux, volent haut chez eux et espéreront leurs chances dans les dernières étapes.

Le tirage au sort aura lieu juste après le tirage au sort de la Ligue des champions, avec une heure de début prévue à 12h GMT.

Équipes semées: Ajax, Arsenal, AC Milan, Tottenham, Leicester City, Manchester United, Naples, PSV Eindhoven, Rangers, Bayer Leverkusen, Villarreal, Shakhtar Donetsk, AS Roma, Hoffenheim, Dinamo Zagreb, Club Brugge

Équipes non ensemencées: Red Star, Krasnodar, Dynamo Kyiv, Olympiacos, RB Salzburg, Young Boys, Molde, Slavia Prague, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Tel-Aviv, Anvers, RZ Pellets WAC

Suivez la montée en puissance, l’action et la réaction de Nyon ci-dessous!

Qui est dans le tirage au sort d’aujourd’hui?

Où est le tirage au sort?

Comme pour toutes ces choses, le tirage au sort aura lieu à la bien nommée Maison du football européen, le siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse.

À quelle heure est le tirage au sort?

C’est un grand jour pour Arsenal, Tottenham et Manchester United alors qu’ils apprennent leur destin des 32 derniers matchs, avec Leicester et Rangers également au tirage au sort pour la première phase à élimination directe de la Ligue Europa de cette saison.

Les choses commencent à 12h GMT cet après-midi.

Bonjour et bienvenue à la couverture de Standard Sport du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa.