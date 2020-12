T

Le tirage au sort européen des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar a lieu lundi après-midi.

Les débats de cette année sont quelque peu inhabituels étant donné que le coronavirus a entraîné le retard du Championnat d’Europe et soit le report ou l’annulation pure et simple de nombreuses compétitions continentales à travers le monde.

La pandémie de Covid-19 signifie en fin de compte que, en plus de leurs saisons nationales trépidantes, les footballeurs internationaux vont devoir faire face à un calendrier chargé au cours des deux prochaines années, dont beaucoup joueront dans des tournois majeurs dans les années consécutives.

S’adressant à l’Associated Press ce week-end, le directeur général de la Coupe du monde du Qatar, Nasser Al-Khater, a déclaré que le pays prévoyait désormais un événement «normal» – la première Coupe du monde à avoir lieu en hiver et la première à se tenir au Moyen-Orient. – avec l’introduction et le déploiement de vaccins contre les coronavirus.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le tirage au sort européen d’aujourd’hui…

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde européenne 2022 a lieu à Zurich, en Suisse, aujourd’hui (7 décembre 2020).

La procédure devrait débuter à 17h00 GMT (18h00 CET).

La couverture en direct du tirage au sort sera diffusée gratuitement sur le site officiel de l’UEFA.

Vous pouvez également le suivre sur Fifa.com et via les partenaires de diffusion de la Fifa.

Les têtes de série pour le tirage au sort – sur la base du classement mondial – ont été confirmées le mois dernier, avec l’Angleterre placée dans le pot 1 aux côtés de la France, championne du monde en titre et de la Belgique, la première équipe de la planète, classée no1, qu’ils ont récemment joué deux fois dans la Ligue des Nations.

Pot 1: Belgique, France, Angleterre, Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Danemark, Allemagne et Pays-Bas

Pot 2: Suisse, Pays de Galles, Pologne, Suède, Autriche, Ukraine, Serbie, Turquie, Slovaquie et Roumanie

Pot 3: Russie, Hongrie, République d’Irlande, République tchèque, Norvège, Irlande du Nord, Islande, Écosse, Grèce et Finlande

Pot 4: Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Monténégro, Macédoine du Nord, Albanie, Bulgarie, Israël, Biélorussie, Géorgie et Luxembourg

Pot 5: Arménie, Chypre, Îles Féroé, Azerbaïdjan, Estonie, Kosovo, Kazakhstan, Lituanie, Lettonie et Andorre

Pot 6: Malte, Moldavie, Liechtenstein, Gibraltar et Saint-Marin

Il y a 55 équipes au total, avec 10 chacune dans les pots 1 à 5 et seulement cinq équipes dans le pot 6.

Le tirage au sort commencera avec le pot 1 et verra chaque pot complètement vidé avant la prochaine étape, avec une équipe de chaque pot tirée dans un groupe par ordre alphabétique du groupe A au groupe J.

Il y aura cinq groupes de cinq et cinq contenant six équipes, les cinq nations du pot 6 étant placées dans la sixième place des groupes F à J.

Les équipes s’affronteront à domicile et à l’extérieur, les 10 vainqueurs de groupe se qualifiant directement pour Qatar 2022. Les 10 finalistes de groupe, quant à eux, entreront dans les barrages de la Coupe du monde aux côtés des deux meilleurs vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations qui ne l’ont pas fait. terminer parmi les deux premiers de leurs groupes de qualification pour la Coupe du monde.

Les quatre équipes qualifiées pour les dernières finales de la Ligue des Nations – Belgique, Italie, France et Espagne – doivent être tirées au sort dans l’un des groupes contenant cinq équipes (groupes A à E) en raison du nombre réduit de jours de match disponibles.

Le fait que ces quatre équipes proviennent du pot 1 signifie qu’il n’y a pas de soucis à ce que plus d’une équipe soit tirée dans le même groupe, ce qui ne serait pas autorisé.

Selon les procédures détaillées de tirage au sort de la Fifa, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne peuvent pas être regroupés dans le même groupe. Cela vaut également pour Gibraltar et l’Espagne, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et la Serbie, le Kosovo et la Russie, ainsi que la Russie et l’Ukraine.

Il existe également des restrictions visant à minimiser les déplacements excessifs, tandis qu’un maximum de deux pays parmi une liste de Biélorussie, Estonie, îles Féroé, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Russie et Ukraine peuvent être regroupés dans le même groupe en raison d’un risque de «conditions météorologiques hivernales rigoureuses».

Qui peut dessiner l’Angleterre? Meilleurs / pires scénarios

Il est possible que l’Angleterre se retrouve avec un groupe de qualification pour la Coupe du monde qui comprend à la fois le Pays de Galles et l’un de la République d’Irlande, d’Irlande du Nord ou d’Écosse.

Un classement no4 et une place dans le pot 1 signifient qu’ils éviteront les gros canons, bien qu’il y ait encore des dangers potentiels pour les hommes de Gareth Southgate dans le pot 2 et au-delà.

Le meilleur cas possible de l’Angleterre

Roumanie, Finlande, Luxembourg, Andorre, Saint-Marin

Le pire des cas possibles de l’Angleterre

Suisse, Russie, Bosnie-Herzégovine, Arménie, Moldavie