Le narrateur de la première histoire de ce recueil dit que lorsqu’elle était plus jeune, son père lui a donné des instructions strictes pour vivre: “Ne faites confiance à personne, soupçonnez tout le monde”. Cette devise donne le ton à To Be a Man. Bien qu’ils s’étendent sur des continents et aient été écrits sur une période de 18 ans – de 2002 à octobre de cette année – ils sont unis par un thème commun; Nicole Krauss s’interroge sur ce qui sous-tend nos relations. Il y a une femme qui se demande pourquoi une fille avec laquelle elle était au pensionnat a continué à sortir avec un homme plus âgé et violent qui est marié à quelqu’un d’autre. Il y a un couple qui est marié depuis 23 ans qui décident d’ouvrir leur relation et puis il y a une femme qui se rend compte seulement que l’homme qu’elle était sur le point d’épouser ne lui convient pas après qu’un inconnu lui offre son manteau pour la garder chaud; son fiancé n’aurait jamais pensé à faire ça.

Krauss a exploré nombre de ces thèmes – la migration, les attentes familiales et la dynamique de pouvoir entre les hommes et les femmes – dans ses romans précédents, notamment The History of Love (2005) et Forest Dark (2017). Beaucoup est implicite; nous sommes à l’intérieur de la tête des personnages, remarquant la signification de l’endroit où les regards des gens atterrissent et lisant les significations de certains gestes, comme un jeune rabbin dans une histoire appelée End Days faisant une femme, dont les parents sont en instance de divorce, une tasse de thé dans un verre . Ce petit acte de gentillesse est indispensable à la femme et lui fait sentir que le rabbin est son allié.

Une grande partie de l’écriture de Krauss est basée sur l’histoire de ses grands-parents immigrants juifs et de ses propres relations; elle a été mariée au romancier Jonathan Safran Foer de 2004 à 2014 et ils ont deux enfants. Le traumatisme des générations précédentes dans l’Holocauste est toujours proche de la surface, tout comme le poids des attentes familiales et la façon dont cela affecte nos choix.

Dans Zusya on the Roof, par exemple, un homme à la fin de sa vie réfléchit à son histoire familiale. Il est parti vivre avec sa fille et son bébé et cela lui fait penser à sa propre relation avec ses parents. Les détails sont sommaires – ils étaient juifs et sont venus à New York pour une vie meilleure pour lui, où ils ont travaillé dur pour des emplois subalternes et ont également veillé à ce qu’il ait une conscience de ses racines juives. Il était parfaitement conscient de la fragilité de leur vie et de la vie de leurs ancêtres, ce qui signifiait qu’il a axé sa vie sur la capacité de les soutenir. Pourtant, ses filles sont différentes, moins redevables au passé, et il ne sait pas ce qu’il en pense. Krauss admire Philip Roth et c’est une nouvelle lecture de la psyché juive de New York qu’il explore également.

En cette année où Covid a rendu nos vies plus fragiles, les Urgences futures se sentent particulièrement poignantes. Situé à New York sur une femme et son petit ami à la suite du 11 septembre achetant des masques et stockant des fournitures en cas d’attaque chimique, il a été publié pour la première fois en novembre 2002. Que savait Krauss que nous ignorions? Elle décrit l’expérience surréaliste et sombrement comique d’essayer de ranger plus de nourriture que quiconque ne pourrait jamais en avoir besoin dans les armoires de cuisine et de faire trop confiance aux masques pour nous protéger. L’histoire montre comment la peur d’une menace inconnue peut nous faire réévaluer notre façon de vivre.Nous n’obtenons pas beaucoup de réponses et ce manque de résolution, couplé à la nature étrange de certains intrigues, est insatisfaisant dans certaines des histoires.

Dans Je suis endormi mais mon cœur est éveillé, par exemple, une femme trouve un étranger vivant dans l’appartement de son père décédé à Tel Aviv. L’étranger est gentil, recommandant des films qu’elle finit par regarder malgré ses soupçons à son égard, mais sa présence n’est jamais expliquée. En conséquence, cela ressemble plus à une esquisse surréaliste qu’à une histoire cohérente. Dans d’autres histoires, comme Amour, la nature ouverte vous fait vous demander si Krauss va reprendre le récit dans un futur roman. Le narrateur rencontre une femme appelée Sophie dans un camp de réfugiés et se souvient comment, lorsqu’ils vivaient à New York, elle était inséparable de son petit ami, Ezra. Nous découvrons ce qui a mal tourné dans leur relation et comment Sophie a pu réciter des sections entières de films, mais pas comment elle en est arrivée à “subir des changements au-delà de toute reconnaissance”, vivant entourée de barbelés sans abri. Krauss entre directement dans ses personnages. les pensées les plus intimes, articulant des sentiments compliqués d’une manière poétique. Certaines pensées semblent insignifiantes, comme le pouvoir qu’une femme ressent en voyant un homme apercevoir ses jambes nues. D’autres ont des conséquences plus profondes, comme In the Garden, où un jeune homme travaillant pour le plus grand architecte paysagiste d’Amérique latine découvre que des corps sont enterrés dans ses jardins et commence à réfléchir à la psychologie des généraux qui ont assassiné ces personnes.

L’écriture de Krauss est séduisante et élégante, mais j’aurais aimé qu’elle ait poussé certains récits plus loin

Il y a un fort sentiment d’appartenance, en particulier dans les histoires qui se déroulent près de la côte chaude et poussiéreuse de Tel Aviv et du pensionnat choyé de la Suisse enneigée. La Suisse et Amour parlent tous deux de femmes qui regardent des personnes qu’elles connaissaient bien il y a peu de temps, et s’il y en a suffisamment dans les deux histoires pour se transformer en romans ou même en films, nous obtenons des instantanés.

L’écriture de Krauss est séduisante et élégante, mais j’aurais aimé qu’elle approfondisse certains récits. Elle taquine le lecteur en offrant juste assez pour piquer notre intérêt mais nous laisse ensuite en haleine avec des images qui persistent, nous faisant nous demander ce qui est arrivé à toutes ces vies compliquées.

