Tobey Maguire et Andrew Garfield reviennent c’est confirmé! | AP

Tout semble indiquer qu’à Noël la société Marvel va enfin officialiser le retour des deux acteurs qui ont joué Spider-Man au cinéma, depuis récemment le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield a été confirmé par Paramount.

Quelque part, ils ont écrit que le Vers d’araignée l’action en direct est le secret le moins bien gardé d’Hollywood et les fans sont sans aucun doute impatients de confirmer que nous verrons Tobey Maguire et Andrew Garfield jouer les Spider-Men qu’ils ont joué dans le passé, cependant, jusqu’à présent. nous n’avons que des rumeurs, qui entretiennent encore l’espoir.

Cependant, en plus des rumeurs, il y a la confirmation qu’Alfred Molina et Jamie Foxx reviendront respectivement en tant que Docteur Octopus et Electro, et une vidéo qui a été supprimée de YouTube par Sony Channel Latin America qui confirmé le retour de Garfield et Maguire.

Semblable à ce cas, nous avons maintenant un tweet Paramount en espagnol, qui a été publié le 17 décembre, où le Spider-Verse en direct est à nouveau confirmé.

En revanche, Collider a annoncé il y a quelques semaines que Garfield et Kirsten Dunst reviendraient, mais selon le site Maguire n’avait pas encore signé avec Marvel et c’est peut-être la raison pour laquelle ils attendent si longtemps pour annoncer ce que nous verrons ensuite.

Marvel vous offre son cadeau de Noël. C’est une boîte que, si vous l’ouvrez, les trois #SpiderMan du 21e siècle apparaissent dans le même film. », A écrit Paramount dans un tweet.

C’est vrai, les mots du tweet sur un “cadeau de Noël” suggèrent que le 25 décembre Vers d’araignée; Et si certains se demandent pourquoi c’est Paramount qui a fait cette annonce et non Sony ou Marvel Studios, la raison peut être trouvée dans un reportage il y a plus de quatre ans, que Paramount, Universal et Sony Pictures se sont associés dans un accord de distribution. sous le nom de Sony Pictures Home Entertainment México.

Donc, apparemment ce Noël, les fans de Spider-Man auront la surprise qu’ils attendaient.

Comme vous vous en souvenez peut-être, depuis la première de Spider-Man: A New Universe, le public a demandé un crossover mettant en vedette les trois Spider-Men du 21e siècle.

Même si Tom Holland a été réalisée avec de nombreux fans ces dernières années, l’empreinte de Maguire et Garfield est indélébile, car chacun a contribué un peu au personnage.

C’est ainsi que le célèbre acteur Tobey Maguire en vient Homme araignée Et aussi, comme si cela ne suffisait pas, cela laisse la porte ouverte à une éventuelle entrée de ‘Venom’ et l’inclusion de ce méchant serait parce que Marvel a confirmé que les films ‘Venom’ font partie de l’UCM.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Et c’est que selon le blog Hobby Consolas a commenté dans une brève analyse qu’il n’est pas du tout déraisonnable de penser que Venom est inclus dans ce film, car en parallèle la saga d’un personnage se forme et ce serait aussi un pont de connexion avec d’autres histoires , tout comme Marvel.

Comme vous vous en souvenez, Tom Hardy est celui qui joue ce personnage, cependant, cela pourrait aussi être le retour de Topher Grace, qui lui a donné la vie dans le dernier opus dans lequel Maguire est apparu.

Mais, il est important de noter que cette dernière alternative est peu probable, puisque les critiques étaient en charge de détruire cette interprétation à l’époque.

En fait, cette idée prend plus de force, puisqu’il n’y a que deux films d’arachnides actifs: la troisième partie et, justement, «Venom 2».

Cela peut vous intéresser: Alfred Molina jouera à nouveau au docteur Octopus dans Spider Man 3!