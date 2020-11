Tobey Maguire pourrait faire deux nouveaux films pour Marvel | Instagram

Tout semble indiquer que l’acteur bien-aimé Tobey Maguire, L’interprète de Spider-Man pourrait apparaître dans les deux films de Marvel Cinematic World, ce qui serait vraiment incroyable et qui serait sûrement un succès.

Actuellement, l’acteur Tobey Maguire négocie pour revenir dans Spider-Man 3, cependant, son contrat pourrait aller plus loin et signer pour deux nouveaux films de merveille.

Il ne fait aucun doute que Spider-Man 3 est en train de devenir le film le plus intéressant des prochaines années, car à côté de Peter Parker de Tom Holland, nous aurons Doctor Strange de Benedict Cumberbatch et Electro de Jamie Foxx.

Cependant, maintenant, la rumeur a également répandu que Tobey Maguire et Andrew Garfiel reprendra leurs rôles de Peter Parker dans ce qui sera une véritable folie multivers dans les films Marvel.

Tout indique que Sony et Marvel unissent leurs forces pour créer un authentique Spiderverse, alors ils explorent toutes les possibilités afin qu’ils négocient pour avoir tous les acteurs qu’ils ajouteront bien liés.

Nul doute que cela pourrait être un très gros coup de pouce pour la carrière cinématographique de l’acteur, car Tobey Maguire semblait avoir le monde à ses pieds avant ses 30 ans grâce aux excellentes performances saluées par les critiques avec les films les plus rentables du genre. des super-héros.

Comme vous vous en souvenez peut-être, après avoir joué dans “Ice Storm” d’Ang Lee en 1997, il a fait une brève apparition dans “Fear and Loathing in Las Vegas” en 1998, puis il a joué dans “Pleasantville” la même année, “Ride with the Devil”. “en 1999,” Young Prodigies “également cette année-là et” The Rules of the Cider House “en 2000, cependant, avec le nouveau siècle, l’acteur a fait le saut vers la super célébrité quand il a été choisi comme Peter Parker dans” Spider-Man “par Sam Raimi.

Malheureusement, quand son temps en tant que grand héros de merveille S’arrêtant après trois films et des milliards de recettes au box-office mondial, Tobey Maguire a gardé un profil relativement bas à Hollywood.

Son arrivée dans l’univers cinématographique Marvel sera donc une nouvelle étape dans sa carrière dont il profitera sûrement et il ne reste plus qu’à espérer que bientôt tous les films dans lesquels il interviendra seront confirmés.

Il ne fait aucun doute que s’il y a quelque chose dont les fans Homme araignée Ils veulent que les deux acteurs qui ont donné vie au personnage, avant l’actuel Tom Holland, entrent dans l’univers créé par Marvel Studios.

La phase 4 sera pleine de surprises incroyables et l’une d’elles est le multivers, qui permet d’entrer différentes versions du même personnage, mais cela ne signifie pas qu’elles sont toutes entassées dans une seule production, et comme nous l’avons mentionné précédemment, Tobey Maguire pourrait être dans deux films MCU.

Selon les informations de Grace Randolph, qui a généralement de bonnes premières, a révélé que l’une des productions dans lesquelles Maguire pourrait être impliqué est “ Doctor Strange 2 ”, il travaillerait donc à nouveau avec Sam Raimi, nul autre que le responsable de la trilogie. de Homme araignée où il était le protagoniste.

Alors qu’Andrew Garfield mentionne que sa participation est limitée à un seul film MCU, ce qui est toujours bon, car les fans veulent quelque chose de similaire à ce que “ Spider-Man Into the Spider-Verse ” voulait faire pour sa suite, apporter la voix des deux acteurs, mais l’idée était si bonne, qu’apparemment Sony et Marvel ont décidé d’aller dans cette direction également.

