Les habitants et les entreprises de l’ouest de Londres étaient en émoi aujourd’hui après avoir appris que Hammersmith Bridge restera fermé à la circulation jusqu’en 2027.

Les nouveaux calendriers de réparation du passage à niveau victorien ont été révélés hier soir lors d’une réunion publique virtuelle du groupe de travail fixé par le secrétaire aux Transports Grant Shapps en septembre.

La ministre des Routes, la baronne Vere, qui dirige le groupe de travail, a déclaré à la réunion qu’une réparation complète du pont prendrait six ans et demi, soit plus de deux fois plus longtemps qu’on le craignait auparavant.

Il est également apparu qu’un service de traversier permettant aux piétons de traverser la Tamise ne sera mis en service qu’au printemps.

Les résidents ont qualifié le revers de «vraiment dévastateur». Julia Watkins, 51 ans, de Barnes et dont les deux adolescents traversent la rivière pour aller à l’école, a déclaré: «Les gens sont juste brisés. Ces longs délais signifient que des enfants aussi jeunes que six ans doivent faire huit kilomètres de vélo par jour.

«Les personnes âgées doivent payer 40 £ à la fois pour que les taxis se rendent à l’hôpital pour des rendez-vous réguliers. Les entreprises s’effondrent et les ambulances ne peuvent pas nous atteindre. » La structure en fonte a été fermée à la circulation en avril de l’année dernière lorsque des fissures ont été découvertes dans la ferronnerie, ce qui l’a rendue vulnérable à l’effondrement.

Il a été fermé aux piétons et aux cyclistes en août lorsque les fissures se sont élargies dans une vague de chaleur, obligeant les résidents et les élèves du sud-ouest de Londres à faire de longues déviations vers les ponts adjacents.

Les chefs du Conseil avaient espéré avoir un service de ferry pour passagers en place à temps pour le changement d’horloge dimanche, mais les progrès sur ce point ont été bloqués par les discussions sur le financement futur de Transport for London.

La baronne Vere a déclaré à la réunion que les retards et le long processus d’achat signifiaient qu’un ferry ne serait probablement pas disponible avant la fin de l’hiver.

Le chef de l’ingénierie du groupe de travail, Dana Skelley, a déclaré que les piétons et les cyclistes pourraient «potentiellement» être autorisés à utiliser le pont «de manière très contrôlée» d’ici février, une fois que de nouvelles enquêtes techniques seront terminées.

Cependant, la fragilité du croisement vieux de 133 ans ne pouvait le faire qu’à «certaines températures et à certaines heures de la journée». Une réouverture complète du pont aux piétons est dans au moins un an.