Le comédien Tom Arnold a tweeté le numéro de téléphone portable personnel de Hope Hicks jeudi soir, quelques heures à peine après l’annonce de la nouvelle que Hicks a été testé positif au coronavirus. Arnold, un critique de longue date de Trump, a supprimé le tweet, mais il a ensuite répondu aux critiques conservateurs, y compris l’acteur James Woods. Hicks a été testé positif jeudi, et le président Donald Trump a annoncé que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs pour le virus quelques heures plus tard.

“Les pensées et les prières silencieuses ne suffisent pas pour le trésor national Hope Hicks”, a lu le tweet supprimé d’Arnold, rapporte Fox News. «Elle a besoin de les entendre», écrit-il, ajoutant un numéro de téléphone qu’elle prétend être son «portable personnel». Arnold a ensuite tweeté le rapport de Fox News sur son tweet supprimé, ajoutant: “J’étais gentil !!” Woods a également partagé le tweet, ajoutant: “Les démocrates pensent qu’ils vont gagner les élections, donc ils ne prennent pas la peine de cacher qui et ce qu’ils sont maintenant. Celui-ci est un travail particulièrement désagréable.” Arnold riposta rapidement. “Pas question qu’elle vous donne son numéro par”, écrit-il.

Une autre critique conservatrice, Juanita Broaddack, a qualifié Arnold de “poubelle horrible et puante”. Arnold a retweeté Broaddack. “La femme qui traque les femmes et soutient un agresseur sexuel en série pense que je suis une poubelle horrible et puante”, a-t-il écrit, ajoutant le hashtag “World Smile Day”. Arnold a également partagé la liste des personnes avec lesquelles Hicks est récemment entré en contact, créée par MSNBC. “Je pense que Rudy Giuliani et Trump Sr sont les seuls deux assez vieux pour mourir”, a écrit Arnold. “C’est ce que c’est. COVID-19 n’affectera pas les autres quoi que ce soit.”

Quelques heures après qu’il ait été signalé que Hicks avait été testé positif, Trump a annoncé de manière surprenante à 1 h HE vendredi matin que lui et la première dame avaient été testés positifs. On ne sait pas où ils ont contracté le virus, note l’Associated Press. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré aux journalistes que l’équipe de Trump avait appris le test positif de Hicks avant de se rendre à Bedminster, dans le New Jersey, pour une collecte de fonds. Bien que certains membres du personnel n’aient pas fait le voyage, Trump a continué vers le New Jersey.

Hicks, 31 ans, est un proche associé de Trump et a travaillé pour le président avant même de commencer sa campagne présidentielle de 2016. Elle a brièvement quitté la Maison Blanche en 2018 pour travailler pour Fox News, mais elle est revenue à la Maison Blanche début mars 2020 en tant que conseillère du président. Hicks a assisté au débat présidentiel à Cleveland avec Trump, Melania et le reste du camp Trump. La famille de Trump n’a pas porté de masque facial pendant le débat.

Trump est actuellement soigné au Walter Reed Medical Center. “Je pense que je vais très bien, mais nous allons nous assurer que les choses fonctionnent. La première dame va très bien. Alors, merci beaucoup”, a déclaré Trump dans une vidéo publiée vendredi soir par la Maison Blanche. “J’apprécie. Je ne l’oublierai jamais. Merci.”