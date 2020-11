La mort d’Alex Trebek dimanche a laissé de nombreuses personnes à travers le monde dans le deuil d’un homme qui a honoré leurs écrans de télévision pendant plus de 35 ans en tant qu’animateur de Jeopardy! et a inspiré les générations futures. Ce dernier est vrai pour Tom Bergeron, l’ancien animateur de Dancing With the Stars, qui a partagé l’impact de la perte de Trebek sur lui.

Bergeron a déterré une vieille photo de lui et de Trebek avec Aisa Tyler et Elizabeth Perkins après que le trio se soit affronté dans un épisode de Celebrity Jeopardy! de 2009. «Triste nouvelle ce matin», a commencé Bergeron. «Son combat franc et courageux a été une inspiration.» Cet épisode particulier a vu Bergeron terminer à la troisième place avec 14 800 $, bien derrière les 28 401 $ que Tyler a rapportés. Bien qu’il n’interagisse que brièvement avec Trebek lors de cette apparition, Bergeron était certainement reconnaissant pour l’expérience.

Triste nouvelle ce matin. Son combat franc et courageux a été une inspiration. #RIPAlexTrebek pic.twitter.com/OoU50Q84KF – Tom Bergeron (@Tom_Bergeron) 8 novembre 2020

Dans l’ensemble de l’industrie, beaucoup d’autres ont rendu hommage à feu Trebek. L’homme de 80 ans serait décédé entouré de sa famille après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4 en mars 2019. Parmi ceux qui ont fait des adieux sincères figuraient Pat Sajak et Vanna White, deux personnalités de Wheel of Fortune qui ont travaillé en étroite collaboration. avec leur collègue animateur de jeu télévisé. Sajak a applaudi son «courage, sa grâce et sa force» pour avoir inspiré quiconque le connaissait ou le regardait. «J’ai été honoré d’être un ami pendant toutes ces années», a conclu Sajak. «Une journée très triste.» De même, White a déclaré qu’elle chérirait les souvenirs qu’elle a partagés avec Trebek, «Je serai toujours impressionné par la façon dont il a affronté la bataille qu’il a combattue si vaillamment, et je suis dévastée d’avoir perdu mon ami de longue date.

Trebek, qui laisse dans le deuil son épouse Jean et leurs trois enfants, continuera à être vu dans l’émission avec de nouveaux épisodes pré-enregistrés qui verront sa dernière apparition le 25 décembre. ABC a déclaré qu’il n’avait pas encore commencé à chercher un remplacement. Trebek aurait travaillé jusqu’à 10 jours avant sa mort. Le Canadien a commencé à organiser des spectacles au nord de la frontière avant de venir aux États-Unis. Quelques années après avoir occupé plusieurs postes dans plusieurs salons, Trebek a atterri sur Jeopardy! en 1984. Il a occupé ce poste à partir de ce moment-là jusqu’à ses derniers jours et même après le début de sa bataille contre le cancer.