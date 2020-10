Tom Bergeron s’est moqué de la star de The Bachelorette Dale Moss samedi lorsque des photos de lui en costume de taco sont apparues pour la première fois. Ce week-end, des photos du passé de Moss en tant que modèle de costume d’Halloween ont émergé sur Twitter, y compris une photo où il portait un énorme costume taco sur son torse. Bergeron et l’acteur William Shatner ne pouvaient s’empêcher de remarquer une similitude avec le costume de Bergeron de The Masked Singer Saison 3.

“Hey [Tom Bergeron] ce gars de The Bachelorette emménage sur votre territoire. Je serais avocat! Est-ce que 2020 pourrait être pire pour vous? “, A écrit Shatner, en taguant son ami sur Twitter ce week-end. Ci-joint la photo désormais tristement célèbre de Moss à ses débuts en tant que modèle pour la ligne de costumes de Party City. Bergeron a répondu:” Je ne le suis pas un prude, mais MON costume de taco ne laisse jamais ma viande traîner. “

Je ne suis pas un prude mais MON costume de taco ne laisse jamais ma viande traîner … @MaskedSingerFOX https://t.co/OmpjjbfTgY – Tom Bergeron (@Tom_Bergeron) 24 octobre 2020

Bergeron a même tagué le compte officiel Masked Singer dans la blague, qui a recueilli des centaines de likes au cours du week-end. Bergeron a participé à l’émission de télé-réalité au printemps, atteignant la semaine 5 avant d’être démasqué comme «le taco».

Ce n’était pas la seule image étrange de Moss à refaire surface ce week-end. Les fans ont trouvé des photos de lui en train de modeler toutes sortes de costumes, du guerrier romain à Superman – avec des muscles rembourrés en mousse. Un autre fan a repéré Moss sur l’emballage d’un ensemble d’accessoires pour un photomaton de mariage, tenant un panneau indiquant: “Mon mari”.

Si quelqu’un d’autre pense que Dale sur #thebachelorette semble familier … C’est un modèle de Party City 😂😂 pic.twitter.com/QIRibohaiu – Cailin Dorothy (@cailindorothyb) 22 octobre 2020

C’était trop sur le nez pour les fans de The Bachelorette, qui connaissent maintenant Moss comme un prétendant prometteur et une star de la télé-réalité. Moss n’a pas caché son passé de mannequin et ses ambitions de faire avancer sa carrière encore plus loin. Dans une interview accordée au Midco Sports Network plus tôt cette année, il a déclaré qu’il espérait avoir une trajectoire un peu comme Ryan Seacrest.

“Actuellement, je suis mannequin avec Wilhelmina International et animateur de sports et de divertissement”, a-t-il déclaré. “Cela a toujours été l’un de mes objectifs. Je pense que la façon dont Ryan Seacrest a construit une marque et vraiment un empire est vraiment incroyable, et j’aimerais modeler ma carrière après lui.”

Salut à peu près sûr que j’ai trouvé Dale à Party City #TheBachelorette pic.twitter.com/c9IvLdtMfW – Callie Neighbour (@ callie4cy) 14 octobre 2020

Moss se porte bien sur The Bachelorette jusqu’à présent – en fait, lors de la première de la saison, la star Clare Crawley a proclamé qu’elle venait de rencontrer son «mari» après sa première interaction avec Moss. Selon un rapport de Us Weekly, Crawley a quitté The Bachelorette tôt après avoir trouvé l’amour avec l’un de ses prétendants, et a été remplacé par Tayshia Adams pour terminer la saison. Il se pourrait que Moss soit celui avec lequel Crawley s’est enfui avant que le drame ne puisse vraiment commencer.

La saison 16 de Bachelorette est diffusée les mardis à 20 h HE sur ABC.