Vous pouvez compter Tom Bergeron parmi les téléspectateurs de Saturday Night Live qui ne sont pas impressionnés par la performance de Jim Carrey en tant que candidat démocrate à la présidence Joe Biden. Dans une interview sur le podcast The Stuttering John samedi, l’ancien animateur de Dancing with the Stars a déclaré à John Melendez qu’il “n’aimait pas autant” la performance de Carrey que l’imitation du président Donald Trump d’Alec Baldwin. Carrey a été amené à jouer à Biden pendant la saison 46 de la SNL et est apparue dans les quatre épisodes de la saison jusqu’à présent.

La performance de Baldwin «a été formidable», mais Bergeron pense qu’il partage probablement le désir de Baldwin de voir sa position sur Trump à la retraite. «Je ne suis pas aussi fan de Joe Biden de Jim Carrey», a déclaré Bergeron, ajoutant que Carrey se joue plus que de jouer à Biden. «J’ai la valeur de le faire faire, mais comme une impression – et il est incroyablement doué – ce n’est pas son meilleur », a déclaré Bergeron à propos de Carrey.

Bergeron a noté que Baldwin avait déclaré dans le passé qu’il souhaitait pouvoir se retirer du jeu de Trump. En effet, avant le début de la saison 45 l’année dernière, Baldwin a déclaré à USA Today qu’il ne pouvait pas imaginer jouer à nouveau le rôle et espérait que Lorne Michaels pourrait trouver quelqu’un d’autre pour le faire. «Ce sont tous mes chers amis et j’adore y aller, mais l’autre chose est que je vais aller travailler cet automne d’une manière que je n’ai pas fait depuis un moment», a déclaré Baldwin à l’époque. Quelques jours à peine après avoir fait cette déclaration, Baldwin a précisé qu’il continuerait à le faire si Michaels le voulait. Michaels le veut clairement, car Baldwin joue toujours à Trump dans la saison 46.

Contrairement aux patrons de Baldwin chez SNL, les patrons DWTS de Bergeron ne voulaient pas qu’il revienne cet automne. ABC et les producteurs de DWTS ont décidé d’aller dans une direction différente pour la saison 29, donc Tyra Banks a été appelée pour remplacer Bergeron et Erin Andrews en tant qu’hôte. Dans son entretien avec Melendez, Bergeron a déclaré qu’il ne reviendrait pas immédiatement à DWTS, notant qu’il y avait des «changements philosophiques» dans les coulisses à partir de 2018. Il a dit qu’il avait raté les premières années de l’émission et qu’il appréciait vraiment son temps libre.

Cependant, Bergeron a déclaré qu’il n’exclurait jamais complètement de revenir si une opportunité se présentait. “Non, cela dépendrait. Je ne dis jamais jamais. Mais, j’ai hébergé, comme vous l’avez souligné, tellement de formats différents. Je ne cherche pas vraiment à travailler beaucoup, cinq jours par semaine”, a déclaré Bergeron . “Maintenant, j’ai 65 ans, j’ai de l’argent à la banque. Je profite de ma vie.”