L’ancien animateur de Dancing With the Stars, Tom Bergeron, a partagé sa première publication sur Instagram depuis sa dernière interview, dans laquelle il impliquait qu’il ne reviendrait jamais à l’émission, samedi. Bergeron a partagé une vue magnifique sur la Californie, ainsi qu’une légende remplie de jeux de mots avec les fans. Bergeron a accueilli Dancing With the Stars pendant 15 ans jusqu’à cet été, lorsque ABC l’a remplacé ainsi qu’Erin Andrews par Tyra Banks pour la saison 29.

“Orange tu es content que ce soit le matin?” Bergeron a écrit, ajoutant un emoji latéral. Les trois photos partagées par Bergeron avaient une teinte orange au-dessus d’une piscine. Les fans ont été impressionnés par la photo, et beaucoup ont exprimé leur jalousie pour la vue. “WOWZA, vous avez la chance de vivre cela tous les jours”, a écrit une personne. “Vous n’êtes certainement pas [in] Boston!!! Il neige vraiment mauvais », a écrit un autre, faisant référence à la tempête de neige qui a frappé Boston samedi. Bergeron, 65 ans, est né à Haverhill, Massachusetts, près de Boston, et a commencé sa carrière dans la radiodiffusion là-bas.

La photo étonnante est venue quelques jours après que Bergeron a parlé avec TV Guide Magazine de son avenir avec Dancing With the Stars. Malheureusement pour les fans, Bergeron a déclaré que “le train a quitté la gare” et qu’il ne sait pas quand il serait de retour dans l’émission. Il a remercié les fans d’être restés à ses côtés, mais a ajouté: “Je n’en veux à personne s’ils” regardent l’émission sans lui.

Dans la même interview, Bergeron a déclaré que ce qu’il préférait sur DWTS était les liens qu’il avait tissés au fil des ans avec les «personnes qui étaient devant la caméra et derrière la caméra». L’ancien animateur de America’s Funniest Home Videos “avait l’habitude d’organiser des fêtes de mi-saison pour les acteurs et le personnel. Cela a contribué à créer un sentiment de solidarité”, a-t-il expliqué. «Et puis nous essaierions de nous dégriser le lendemain. Bergeron est une présence incontournable à la télévision depuis des décennies, mais il n’est pas sûr de ce que son avenir lui réserve. “J’ai hébergé tous les formats imaginables. Il n’y a pas de véritable feu dans mon ventre pour le refaire”, a-t-il déclaré à TV Guide. “Cela dit, je suis toujours ouvert aux surprises.”

La décision d’ABC de passer de Bergeron et Andrews à DWTS a été un choc, et de nombreux fans ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas heureux tout au long de la saison. Le producteur exécutif Andrew Llinares a déclaré à Entertainment Tonight que le déménagement concernait «l’évolution» pour rafraîchir la série. “Cela l’a emmené dans un nouvel endroit, en termes de mouvement rapide et de sentiment différent”, a déclaré Linares à propos du passage à Banks. “Je pense qu’il y a un réel danger quand une émission est diffusée depuis longtemps que le public s’ennuie presque du rythme. Cela ne veut pas dire qu’il y a quelque chose qui cloche, juste que ça devient un peu ennuyeux. “