Tom Bergeron n’est peut-être plus l’hôte de Dancing With the Stars, mais il partage toujours un lien avec la famille de l’émission ABC. Mardi, Bergeron a publié une photo de lui-même à un dîner avec Danica McKellar, qui a participé à la saison 18 de DWTS. Naturellement, la légende de la photo de l’ancien hôte comprenait une grande dose de son humour caractéristique.

En un clin d’œil, McKellar et Bergeron peuvent être vus assis à une table tout en appréciant leur déjeuner à l’extérieur. Comme Bergeron l’a noté dans le post, le couple a dîné au King’s Fish House à Calabasas, qui dispose de sièges à l’extérieur au milieu de la pandémie COVID-19 en cours. L’ancienne animatrice de DWTS a sous-titré le message avec: “La meilleure chose à propos du déjeuner avec @danicamckellar? Elle peut faire le calcul des astuces dans sa tête.” Bergeron a terminé le message avec un clin d’œil emoji, alors que son commentaire fait référence au fait que McKellar a obtenu un diplôme en mathématiques de l’UCLA. Dans la section des commentaires de l’article, McKellar a écrit que “c’était tellement beau de rattraper !!”

McKellar a déjà participé à la saison 18 de DWTS, diffusée en 2014, aux côtés de son partenaire Val Chmerkovskiy. La paire a été éliminée au cours de la semaine 8, terminant à la sixième place. La danseuse olympique Meryl Davis a remporté la saison aux côtés de son partenaire Maksim Chmerkovskiy. C’est agréable de voir Bergeron rattraper certains des concurrents des saisons passées. C’est particulièrement agréable à voir étant donné que les fans sont encore actuellement séparés du fait que Bergeron a été renvoyé de DWTS l’été dernier.

En juillet, Bergeron, qui accueille DWTS depuis sa première saison, a annoncé qu’il ne reviendrait pas pour la saison 29, actuellement diffusée sur ABC. Il a écrit sur Twitter: “Juste informé [Dancing With The Stars] continuera sans moi. Ce fut une course incroyable de 15 ans et le cadeau le plus inattendu de ma carrière. Je suis reconnaissant pour cela et pour les amitiés de toute une vie. Cela dit, que suis-je censé faire maintenant de tous ces masques scintillants? »DWTS a annoncé plus tard que sa co-animatrice, Erin Andrews, ne reviendrait pas non plus. Dans le but de donner à l’émission une nouvelle direction créative, le La série recherchait Tyra Banks, qui a remplacé Bergeron en tant qu’animatrice du programme. Non seulement Banks est le nouvel animateur de DWTS, mais elle est également l’un des producteurs exécutifs de l’émission.