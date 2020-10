Comme les fans de Dancing With the Stars le savent parfaitement, l’animateur de longue date Tom Bergeron a été congédié avant la saison 29. L’émission a alors fait appel à Tyra Banks pour prendre sa place. Dans une récente interview sur le podcast Stuttering John, on a demandé à Bergeron s’il manquait l’émission, et l’ancien animateur de DWTS ne s’est pas retenu dans sa réponse.

Lorsqu’on lui a demandé s’il manquait DWTS, Bergeron a immédiatement répondu: «Non, parce que cela a commencé à changer au début de 2018, il y a eu des changements de personnel et je pense que des changements philosophiques sur la façon de faire le spectacle. Donc, les années précédentes me manquent. jusqu’à ce moment où il y avait une ambiance différente, une sensation différente. Non, je suis un peu en train de creuser cette fois-ci et je suis tout à fait capable d’être très paresseux. ” L’intervieweur a alors demandé si Bergeron accepterait un autre emploi pour le moment. Pour l’ancien hôte, cela dépendrait entièrement de ce que le travail impliquerait. Bergeron a dit: “Non, cela dépendrait. Je ne dis jamais jamais. Mais, comme vous l’avez souligné, j’ai hébergé tant de formats différents. Je ne cherche pas vraiment à travailler beaucoup, cinq jours par semaine. .. Maintenant, j’ai 65 ans, j’ai de l’argent à la banque. Je profite de ma vie. “

Ailleurs dans l’interview, Bergeron a été interrogé sur la nouvelle «direction créative» dans laquelle DWTS a pris elle-même, y compris le fait qu’ils ont fait appel à Banks pour prendre sa place. Mais, l’ancien hôte a tenu sa langue et a gardé sa réponse du côté sage. “Eh bien, je ne peux pas parler de leur état d’esprit (des producteurs)”, a déclaré Bergeron. “Ecoutez, mon résultat est que j’ai eu une carrière merveilleuse. J’ai des amis qui sont toujours dans cette émission, à la fois devant la caméra et dans les coulisses, donc, par respect pour eux, c’est à peu près tout ce que je vais dire.” Il a ajouté plus tard que certains des professionnels de la série l’avaient même contacté lorsqu’il avait annoncé en juillet que DWTS l’avait licencié (l’émission avait également renvoyé sa co-animatrice Erin Andrews).

L’ancien animateur de America’s Funniest Home Videos a déclaré: “Il y a beaucoup de gens qui me tiennent vraiment à cœur qui participent à cette émission, qui, je l’espère, ont une longue et fructueuse carrière. Et à ceux qui sont venus me voir lorsque le mot est tombé en juillet. que je n’en ferais plus partie, certains des pros ont dit: «Nous ne savons pas si nous voulons en faire partie». J’ai dit: “Écoutez, vous créez une marque, vous avez la trentaine, la vingtaine ou autre, et je suis un vieux. J’ai gagné mon argent. Je vais bien, alors ne le faites pas. inquiétez-vous pour moi. Allez créer votre marque. “