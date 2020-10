Tom Bergeron garde les choses civiles lorsqu’il s’agit de discuter de son éviction de Dancing With the Stars. Depuis sa création, le comédien a accueilli le concours de danse ABC, mais a été coupé sans cérémonie en juillet lorsque les producteurs ont amené un nouvel animateur, Tyra Banks. Bergeron a clairement indiqué que ce n’était pas son idée de se retirer du concert, mais il n’est toujours pas prêt à dénoncer totalement le programme. Bergeron, 65 ans, est apparu dans l’épisode de samedi de The Stuttering John Podcast, où l’animateur John Melendez a demandé ce qui avait conduit à la sortie. Bergeron a clairement tenu sa langue mais voulait que les fans sachent qu’il souhaite toujours le meilleur à ses amis qui y travaillent.

“Eh bien, je ne peux pas parler de leur état d’esprit (des producteurs)”, a déclaré Bergeron. “Ecoutez, mon résultat est que j’ai eu une carrière merveilleuse. J’ai des amis qui sont toujours dans cette émission, à la fois devant la caméra et dans les coulisses, donc, par respect pour eux, c’est à peu près tout ce que je vais dire.”

Il a ajouté plus tard: “Il y a beaucoup de gens qui me tiennent vraiment à cœur qui participent à cette émission, qui, je l’espère, ont une longue et fructueuse carrière. Et à ceux qui sont venus me voir lorsque j’ai appris en juillet que je ne le ferais pas en faire plus partie, certains des pros ont dit: «Nous ne savons pas si nous voulons en faire partie». J’ai dit: “Écoutez, vous créez une marque, vous avez la trentaine, la vingtaine ou autre, et je suis un vieux. J’ai gagné mon argent. Je vais bien, alors ne le faites pas. inquiétez-vous pour moi. Allez créer votre marque. “

Il a ensuite commenté la hausse de la cote de la série, notant qu’il s’attendait à ce que cela se produise, citant la curiosité naturelle des téléspectateurs pour un nouvel animateur et les précautions COVID-19 mises en place. Cependant, il veut voir comment cela se compare maintenant que The Voice est de retour dans la saison sur NBC, en compétition pour les téléspectateurs. “Ils (DWTS) avaient un terrain assez ouvert pour courir”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’à partir de maintenant, vous aurez une meilleure idée de la façon dont ça marche.”

Il a également noté qu’il ne reviendrait certainement pas danser au programme en tant que l’une des stars titulaires. Cependant, il laisse la porte ouverte à un éventuel retour aux fonctions d’accueil. «Ne dites jamais jamais», dit-il.