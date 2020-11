L’ancien animateur de Dancing With the Stars, Tom Bergeron, faisait partie des utilisateurs de Twitter qui ont participé à la campagne du président Donald Trump pour leur événement étrange à la société Four Seasons Total Landscaping dans le nord-est de Philadelphie. On pensait que la campagne Trump prévoyait initialement d’organiser l’événement au Four Seasons Hotel Philadelphia, bien qu’il ait été rapporté plus tard que le président était confus quant au choix du lieu. Au cours de la conférence de presse, l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, a affirmé que Trump ne concéderait pas la course à la présidentielle, même si les médias ont déjà projeté le président élu Joe Biden comme prochain président du pays.

Lorsque les journalistes sont arrivés au Four Seasons Total Landscaping, ils ont découvert qu’il se trouvait à côté d’une librairie pour adultes et de l’autre côté de la rue du Delaware Valley Cremation Center. “Comment promouvoir un événement entre une librairie pour adultes et un crématorium?” Rejoignez-nous au milieu de vos allées et venues “, a écrit Bergeron. Il a inclus une capture d’écran de la blague du comédien Patton Oswalt sur l’événement.

Comment promouvoir un événement entre une librairie pour adultes et un crématorium? «Rejoignez-nous au milieu de vos allées et venues.» 😏 pic.twitter.com/ngTohWJtTo – Tom Bergeron (@Tom_Bergeron) 8 novembre 2020

L’événement organisé à la hâte à l’extérieur de l’entreprise d’aménagement paysager est intervenu après que Trump a annoncé sur Twitter, “Lawyers News Conference Four Seasons, Philadelphia, 11 heures”. Ce tweet a ensuite été supprimé et remplacé par un autre pour inclure le nom complet de l’entreprise, Four Seasons Total Landscaping sur Industrial State Road, loin de l’hôtel haut de gamme près du Comcast Center. Certains pensaient que le lieu avait été choisi par erreur et que l’équipe de Trump l’avait accepté, mais des sources ont déclaré au New York Times que Giuliani et le conseiller de campagne Cory Lewandowski avaient prévu d’y tenir la conférence de presse. C’est le président qui a supposé à tort que l’événement se déroulait à l’hôtel, ont déclaré des sources du Times. La campagne voulait organiser la conférence de presse dans une partie de Philadelphie avec des partisans de Trump.

Au cours de la conférence de presse, qui a eu lieu alors que les principaux réseaux projetaient Biden comme vainqueur, Giuliani a menacé de déposer davantage de poursuites, rapporte le Washington Post. “De nombreuses affaires vont être déposées, certaines grandes, d’autres petites. Ce sera finalement une grande affaire”, a déclaré l’ancien maire de New York, ajoutant qu’une autre sera déposée devant le tribunal fédéral de Pennsylvanie lundi. Giuliani a fait plusieurs affirmations qui ont déjà été démystifiées. Il a qualifié le vote par correspondance de «scandaleux» et de «très suspect», même si c’est la législature contrôlée par les républicains de l’État qui a approuvé le système de vote par correspondance. Les républicains de Pennsylvanie ont également approuvé le système imposant le comptage des votes par correspondance jusqu’à la fin du jour du scrutin. “De toute évidence, il ne va pas concéder”, a déclaré Giuliani à propos de Trump.