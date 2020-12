Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, vit la belle vie en Floride. Il adopte le mode de vie nautique avec un nouvel achat coûteux. Brady vient de commander un bateau de plusieurs millions de dollars.

TMZ Sports a obtenu de nouvelles photos illustrant le nouvel achat de luxe de Brady. La motomarine à la fine pointe de la technologie mesure plus de 40 pieds de long et est peinte en bleu. Brady a nommé le véhicule «Viva a Vida», qui porte le même nom que l’initiative de préservation de l’environnement de Gisele Bundchen. TMZ Sports n’a pas de prix exact mais les estimations placent le bateau à «quelques millions de dollars».

https://t.co/XVArODQehH Tom Brady domine sur terre, dans les airs … et maintenant sur la mer – parce que le QB vient d’acheter un bateau de plusieurs millions de dollars et nous avons les photos! – TMZ Sports (@TMZ_Sports) 6 décembre 2020

“[Tom Brady] Très agréable [thumbs up emoji] J’espère que vous et votre famille apprécierez beaucoup de moments heureux et SÉCURISÉS sur cette beauté. J’adore le nom “, a tweeté un fan après avoir vu le nouvel achat. Brady a fait livrer le bateau jeudi à Saint-Pétersbourg, ce qui a suscité plusieurs commentaires de fans sur les réseaux sociaux. Certains ont déclaré aimer le nouveau navire tandis que d’autres l’ont inévitablement comparé à New Le bateau de l’entraîneur-chef des England Patriots Bill Belichick, “VI Rings”.

Le bateau peut être cher, mais Brady peut se permettre l’achat. Il aurait gagné 212,2 millions de dollars au cours de sa carrière grâce à ses différents contrats. Brady n’a ajouté à ce total qu’avant la saison 2020 en signant un contrat de 50 millions de dollars sur deux ans avec les Buccaneers.

Alors que Brady apprécie son nouvel achat, il a récemment eu des problèmes avec sa motomarine. Il a perdu un quai pendant la tempête tropicale Eta. Ses jet-skis se sont également retrouvés au milieu de la baie, mais Brady a pu récupérer ses jouets.

“L’ouragan, c’était un voyage la nuit dernière pour moi”, a déclaré Brady à propos de la tempête, par TMZ. “J’avais un quai et il s’est cassé, a flotté. J’avais ces jet-skis, j’ai vu ces choses assis au milieu de la baie et je me suis dit: ‘Wow, c’est assez surréaliste’, et je riais un peu. ‘ Eh bien, vous récupérerez les jet-skis. “”

“C’est arrivé assez vite, je pensais que tu avais le temps de te préparer à ces choses mais apparemment tu ne le fais pas, ils sont juste un peu sur toi et ensuite tu dois juste faire face alors nous avons repoussé le calendrier aujourd’hui”, dit-il. “Heureusement, tout le monde l’a fait sain et sauf. Bonne leçon apprise pour quelqu’un qui est dans le nord-est depuis longtemps.”