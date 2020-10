Après un début de saison 0-4, les Texans de Houston ont pris la décision de renvoyer l’entraîneur-chef et directeur général Bill O’Brien. Lorsque Tom Brady a appris la nouvelle, il n’était pas heureux car les deux ont travaillé ensemble lorsqu’ils étaient avec les New England Patriots de 2007 à 2011. Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a parlé d’O’Brien sur Westwood One Radio avec Jim Gray et a déclaré qu’il ne comprenait pas la décision.

“C’est toujours difficile de voir cela se produire, en particulier quatre matchs dans l’année”, a déclaré Brady, rapporté par Patriots Wire. “Il y a quatre semaines, tout le monde était tellement optimiste quant à ce que la saison pourrait devenir. Vous détestez voir les choses se dérouler comme elles le font. Perdre un entraîneur quatre matchs dans la saison, cela n’a pas beaucoup de sens pour moi.” Brady a également parlé de ce qui rend O’Brien spécial.

“C’était vraiment difficile à voir”, a-t-il déclaré. “Je connais Billy depuis longtemps. Je pense qu’il est un sacré entraîneur. Je pense qu’il fait un excellent travail. Il a une grande capacité de leadership et c’est une partie très difficile de la profession. J’ai pensé qu’il a fait un excellent travail. excellent travail à Houston au fil des ans. Ces gars-là semblaient vraiment aimer jouer pour lui. “

O’Brien est l’entraîneur-chef des Texans depuis 2014. Au cours de ses six saisons complètes, les Texans ont atteint les séries éliminatoires et remporté l’AFC Sud à quatre reprises, mais n’ont jamais dépassé le stade de la division. Il a terminé avec une fiche de 52-48 en saison régulière tout en remportant deux des six matchs éliminatoires.

«Au nom de ma famille et de toute notre organisation, je tiens à remercier sincèrement Bill O’Brien et sa famille pour leur impact sur notre franchise», a déclaré le président-directeur général des Texans, Cal McNair, dans un communiqué. “Le leadership de Bill a fait avancer notre organisation en nous guidant vers quatre championnats de la division sud de l’AFC, 52 victoires et plusieurs apparitions en séries éliminatoires au cours de son mandat. Bill a fait ses preuves en tant qu’entraîneur et leader dans cette ligue. Je lui ai parlé plus tôt dans la journée et lui ai dit que nous vont dans une direction différente. Romeo Crennel sera notre entraîneur-chef par intérim pour le reste de la saison 2020. Nous avons une équipe talentueuse et je ne doute pas que nos joueurs et notre personnel se rallieront pour rendre les supporters texans fiers alors que nous visons à gagner championnats et faites de grandes choses pour la ville de Houston. “