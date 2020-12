Tom Brady a fêté Noël et les fêtes de fin d’année vendredi. Il a également passé un moment important avec ses proches. Il a célébré en citant une chanson classique – une chanson qui se concentre sur le bécotage. Brady a embrassé sa femme Gisele Bundchen devant un arbre de Noël extravagant.

“‘J’ai vu maman embrasser le Père Noël sous le gui la nuit dernière !!’ Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit !! ” Brady a écrit dans la légende de sa publication Instagram à côté d’un arbre de Noël et d’un emoji de cœur. Plusieurs personnes ont répondu à la photo et ont souhaité de bonnes vacances au quart-arrière vétéran. L’acteur Mark Wahlberg vient de commenter avec un emoji de mains en prière et un emoji de cœur.

Alors que Brady se montrait en train d’embrasser Bundchen devant l’arbre, elle a opté pour une autre série de photos. Elle a posté plusieurs qui la montraient, elle et le quart-arrière vétéran, posant devant l’immense arbre de Noël. “Je vous souhaite à tous un joyeux Noël! Je vous envoie tant d’amour à vous et à vos familles!” Bundchen a écrit dans son message.

En tant que quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Brady a eu Noël. Les Vikings du Minnesota et les Saints de la Nouvelle-Orléans ont pris part à un match vendredi pendant que les Buccaneers restaient chez eux. Bien que l’équipe de Brady disputera un match contre les Lions de Detroit samedi après-midi, ce qui donnera l’occasion de suivre le rythme des Saints lors de la course éliminatoire NFC Sud.

Les Buccaneers sont actuellement 9-5 et à la deuxième place de la division. Les Saints remporteront le NFC South après avoir battu les Vikings du Minnesota à Noël, mais Brady et ses coéquipiers peuvent toujours atteindre les séries éliminatoires. Ils ont juste besoin de continuer à gagner pour clôturer la saison.

Une fois l’année terminée, Brady et Gisele pourront se concentrer sur un nouveau projet. Ils ont récemment acheté un terrain de 30 millions de dollars sur l’île Indian Creek et prévoient de démolir la propriété existante et de construire la maison de leurs rêves. Ils louent actuellement le manoir de Derek Jeter à Tampa et resteront dans un climat plus chaud dans un avenir prévisible après tant d’années dans le Massachusetts.

“C’est incroyable d’être à ce stade de la saison et de ne pas s’entraîner encore aujourd’hui”, a déclaré Brady, par Pro Football Talk. “Je sais que nous en avons une chaleureuse dimanche. Je suis toujours descendu en Floride tard dans l’année – nous avons toujours joué contre les Dolphins. [because] ils étaient dans notre [division]. C’était assez difficile de s’y adapter. Le simple fait d’y être vous prépare vraiment à la chaleur, car cela fait vraiment des ravages si vous n’y êtes pas habitué. Mais j’ai adoré être dehors tous les jours. J’étais originaire de Californie pendant longtemps dans ma vie, et j’en suis partie pendant environ 25 ans. Vous ne me surprendrez plus mort vivant dans le nord-est. “